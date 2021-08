Oranienburg

Noch am Dienstag saß den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Oranienburger Augustastraße der Schock in den Gliedern. Die Feuerwehr in Oranienburg hatte am Montagabend ein offenbar einsturzgefährdetes Wohnhaus geräumt. Das Mehrfamilienhaus in der Augustastraße hat Risse über mehrere Etagen bekommen.

Statiker untersagt Nutzung des Mehrfamilienhauses

Als Ursache für die gefährlichen Schäden machten Bewohner und Feuerwehr die Grube für einen Hausbau auf dem Nachbargrundstück aus. Ein Bagger hebt dort den Boden aus. Das Grundwasser ist abgesenkt. Die mehrere Meter tiefe Grube ist nur wenige Meter vom Nachbarhaus entfernt. Am Dienstagmorgen waren Mitarbeitende der Unteren Wasserbehörde, des Bauordnungsamtes und ein Statiker des Landkreises Oberhavel vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Der Statiker hat die erlassene Nutzungsuntersagung für das Mehrfamilienhaus bestätigt. Das Bauordnungsamt hat für das Nachbargrundstück (Baustelle) einen Baustopp mit sofortiger Wirkung verhängt, allerdings mit der Auflage, die Baugrube unverzüglich bis einen Meter Unterkante zum Erdboden wieder zu verfüllen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Risse im Mauerwerk in der Augustastraße. Quelle: Julian Stähle

Im Zuge der nächtlichen Evakuierung von elf Personen durch die Feuerwehr sind sechs Menschen bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. „Fünf weitere betroffene Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte der Oranienburger Feuerwehr kurzfristig eine Übernachtung im Hotel ermöglicht, die Stadt hat aus Kulanz die Rechnung dafür übernommen“, heißt es dahingehend in einer Pressemitteilung der Stadt Oranienburg. Die Stadt steht in enger Abstimmung mit der Bauaufsicht des Landkreises, nach aktuellem Stand ist das Haus vorerst gesperrt. „Nun ist zu klären, welche Hilfe die Menschen benötigen, wer von den Betroffenen eine Unterkunft braucht und wie die Stadt gemeinsam mit dem Kreis dabei helfen kann“, ergänzt die Stadtverwaltung in der Pressemitteilung auf MAZ-Nachfrage.

Stadt sieht Vermieter in der Pflicht

Für die nähere Zukunft sieht die Stadtverwaltung auch den Eigentümer des Mehrfamilienhauses in Bringepflicht: „In der Pflicht steht natürlich der Vermieter der Wohnungen, denn mit diesem haben die Betroffenen einen gültigen Mietvertrag geschlossen. Grundsätzlich hat die Stadt eine Obdachlosenunterkunft, falls Menschen durch Räumungen oder ähnliches ihre Wohnung verlieren. Dies ist als vorübergehende Hilfsmaßnahme gedacht, um Obdachlosigkeit zu verhindern, wenn die Betroffenen selbst finanziell nicht in der Lage sind, sich zu helfen. In anderen Notlagen, wie etwa durch Brände oder im aktuellen Fall, muss im Einzelnen geprüft werden, welche Hilfe benötigt wird, das ist sehr unterschiedlich. Ziel ist natürlich, dass niemand ohne Unterstützung bleibt, der Bürgermeister hat das Haus bereits besichtigt und auch mit den Betroffenen gesprochen“, so die Stadtverwaltung.

Von Knut Hagedorn