Oranienburg

Sanft klingt die Saite des Klangstuhls und überträgt die so entstehenden Vibrationen auf den Körper, während ein Projektor einen Sternenhimmel an die Decke des abgedunkelten Raumes wirft. „Das ist unser Snoozle-Raum“, erklären Jessika Bergmann und Heike Rauter vom Verein „Eltern helfen Eltern e.V.“ Dort können die Kinder und Jugendlichen zur Ruhe kommen und entspannen. „Wir sind eine Beratungs- und Begegnungsstätte für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Kreis Oberhavel“, erklärt Heike Rauter, Leiterin der Frühförderung.

Rund 250 Kinder mit Frühförderbedarf

Seit 2018 hat der Verein seine Räume in der André-Pican-Straße. Am Dienstag war der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttman zu Besuch, um sich über die Arbeit des Vereins zu informieren. Der vor rund 25 Jahren gegründete Verein stützt sich dabei auf insgesamt 40 Mitarbeiter, die sowohl mobil in den Familien, Schulen und Kitas, aber auch in den Vereinsräumen tätig sind. „Ursprünglich waren es schon vor der politischen Wende Eltern behinderter Kinder, die sich gegenseitig unterstützten. So kommt auch der Name des Vereins zu Stande“, erklärt Heike Rauter.

Viel beansprucht ist dabei vor allem die Frühförderstelle. „Waren es damals drei, vier Kinder mit Frühförderbedarf, so sind es heute rund 250 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren“, erklärt Heike Rauter. Dabei sei wichtig, dass eine Beeinträchtigung frühzeitig erkannt wird. Dann folge eine Begutachtung des Kindes durch das Gesundheitsamt, welches dann den Frühförderbedarf feststellt. Diese findet dann im häuslichen Umfeld, aber auch in der Schule oder der Kita statt. Vor allem die Frühförderung in den heimischen vier Wänden gibt dem Kind Sicherheit in vertrauter Umgebung und bietet den Eltern die Möglichkeit, ihr Kind durch fachliche Beratung und Anleitung zu unterstützen.

Verein entlastet die Familien

Ein weiterer Bestandteil der Hilfe ist der familienentlastende Dienst, kurz FED genannt, der unter Leitung von Jessika Bergmann steht. Hier wird die stundenweise Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung organisiert. „Dies kann sowohl in der heimischen Umgebung als auch bei Ausflügen stattfinden“, erklärt die Heilerziehungspflegerin. Ziel sei es, die Eltern an einem Tag in der Woche zu entlasten. „So können sich die Eltern um andere Kinder oder ihre eigenen Belange kümmern. Das ist mit einem schwerst behinderten Kind nicht einfach“, sagt sie.

Die Möglichkeiten in den Vereinsräumen gestalten sich vielfältig – davon überzeugte sich auch Björn Lüttmann. Quelle: Enrico Kugler

Bei Aktionstagen wird gemeinsam gebacken, gespielt oder gebastelt. Rund 50 Familien unterstützt der Verein so im gesamten Landkreis. Zusätzlich gibt es den Freizeittreff „Komm“ für Menschen mit Behinderungen, die bei den Angehörigen, in betreuten Wohngemeinschaften oder im Wohnheim leben. An drei Tagen in der Woche bietet der Verein ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten an – von Kicker über Darts bis hin zu kreativem Gestalten ist alles möglich.

Damit auch die Eltern der Kinder ins Gespräch kommen können, gibt es den Elternkreis. Zudem organisiert der Verein auch Ferienfahrten, bei denen eine 1:1-Betreuung gewährleistet wird. Diese mussten in diesem und im letzten Jahr aufgrund der Pandemielage allerdings ausfallen. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder voll dabei sein können“, so Jessika Bergmann abschließend.

Von Stefanie Fechner