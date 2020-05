Ende der Haushaltssperre in Oranienburg in Sicht

Oranienburg

Der eingangs der Finanzausschusssitzung am Donnerstagabend befürchtete Eklat ob des zuletzt vorgefallenen Aufkleber-Streits blieb aus. Das war auch gut so, denn nicht zuletzt aufgrund der vor zwei Wochen nach wenigen Minuten abgebrochenen Sondersitzung hatten die Ausschussmitglieder eine Menge Themen zu besprechen. Größten Raum in der mehr als zweistündigen Sitzung nahm zum einen die Erklärung von Oranienburgs Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa zu der Mitte April aufgrund der Coronakrise verhängen Haushaltssperre samt sich anschließender Debatte ein sowie die Vorstellung eines neuen Verwaltungsbaus als zukünftige Konzernzentrale der Oranienburg Holding.

Sperre wird möglicherweise im Sommer aufgehoben

Schmidt-Jansa zeigte bei seinem vorsichtigen Blick in die Zukunft Hoffnung, die Haushaltssperre für die Stadt im Sommer wieder aufheben zu können. Sie betrifft vornehmlich noch nicht begonnene investive Maßnahmen. Der Finanzdezernent betonte, die Haushaltsperre solle auch dazu dienen, „Zeit zu gewinnen“. Für die Stadt wichtige Zahlen lägen derzeit noch nicht vor, seien aber für weitere Entscheidungen und das weitere Vorgehen maßgeblich. Ein wichtiges Eckdatum ist daher der Abschluss des zweiten Quartals des Jahres, mit dem eine Vielzahl wichtiger Daten und Zahlen verbunden sind.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Nadine Bieneck