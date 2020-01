28 Bewerbungsmappen für den Franz-Bobzien-Preis aus den verschiedensten Ecken Brandenburgs und Berlins hatten ihren Weg in das Büro des Oranienburger Bürgermeisters gefunden. Am 15. Januar fiel auf der Jurysitzung die Entscheidung. Die Preisverleihung findet am 18. April statt.