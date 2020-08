Oranienburg/Flechtorf

Am 19. August 2019 lässt die damals sechsjährige Enja aus Flechtorf in Niedersachsen einen Luftballon in den Himmel steigen. Daran befestigt: ein Zettel mit Wünschen und Enjas Anschrift. Der Ballon legt in den darauffolgenden Tagen 230 Kilometer zurück, bis er schließlich in Oranienburg landet und gefunden wird – als einziger von 16 Luftballons.

„Am 2. September kam dann ein Brief für Enja an“, erinnert sich Mutter Henrike Siciak. In dem mit vielen Aufklebern versehenen, gelben Umschlag befindet sich ein herzförmiger Brief für die Schülerin, aber leider kein Absender. Unterzeichnet ist der Brief mit den Initialen J und W sowie dem Versprechen „wir melden uns wieder“. Daran habe man ehrlich gesagt anfangs nicht wirklich geglaubt, blickt Mutter Henrike zurück. Doch die bisher unbekannten Oranienburger hielten Wort. „Fünf oder sechs Briefe sind seitdem bei uns eingetroffen, leider alle ohne Absender“, erzählt die Flechtorferin. „Und Enja freut sich über jeden einzelnen Brief.“

Seit einem Jahr kommen immer wieder Briefe aus Oranienburg an - leider alle ohne Absender. Quelle: privat

Enja will gern selbst einen Brief schreiben

Nun hat die heute Siebenjährige mittlerweile lesen und schreiben gelernt – und sie hat einen Wunsch. „Enja würde so gern einen Brief nach Oranienburg schicken und sich für all die liebe Post bedanken“, erklärt Henrike Siciak. Auch während der Coronapandemie kam Post aus Brandenburg in Niedersachsen an. „Sie haben uns beste Wünsche für unsere Gesundheit geschickt“, zeigt sich Enjas Mama gerührt. Mit dem letzten Brief, der am 4. September 2020 bei Familie Siciak eintraf, hat sich Enja auch gleich auf zu Oma und Opa gemacht, weil sie sich so sehr über die Post freute.

Sie vermutet, dass die Briefe von einem älteren Paar stammen. „Das würde ich so aus der Handschrift ableiten“, mutmaßt Henrike Siciak. Nun will sich die Familie einfach bei den bisher anonymen Briefeschreibern bedanken und hofft, dass jemand seine Briefe wieder erkennt. „Ich könnte es natürlich auch verstehen, wenn sie sich nicht zu erkennen geben wollen, aber das wäre natürlich schade.“

Wissen Sie, wer die liebevoll gestalteten Briefe nach Niedersachsen an die Schülerin Enja geschickt hat? Dann freuen wir uns über eine E-Mail an oranienburg@maz-online.de. Die Redaktion ist gern bei einer Kontaktaufnahme behilflich.

Von Stefanie Fechner