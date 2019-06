Oranienburg

Unbekannte haben mit dem sogenannten Enkeltrick eine 80-jährige Frau aus einem Oranienburger Ortsteil abgezockt. Die Dame war am Donnerstag um die Mittagszeit mit unterdrückter Nummer angerufen worden. Die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung stellte sich als Enkel vor und bat die Frau um 50 000 Euro. Ein Freund, so hieß es, werde die Summe abholen.

Frau hebt Geld bei der Bank ab

Da die Seniorin nicht so viele Finanzen im Haushalt hatte, begab sie sich zu ihrer Bank, um dort Geld abzuheben. Wieder daheim, wurde das Telefonat fortgesetzt und eine Übergabe des Geldes vereinbart. Schließlich erschien der erwähnte Freund und nahm mehrere Tausend Euro in Empfang. Die Summe soll bei rund 30 000 Euro gelegen haben.

In der Folge erhielt die 80-Jährige einen weiteren Anruf. Dieses Mal stellte sich der Mann in der Leitung als Kriminalbeamter der Polizei vor. Man habe, so der falsche Polizist, die Gespräche der Frau mitgehört. Sie solle sich keine Sorgen machen, die Polizei kümmere sich um den Fall. Und vor allem brauche die Frau, wie ihr der Anrufer nahe legte, nicht die Polizei zu verständigen beziehungsweise Anzeige erstattet.

Falscher Polizist will Anzeige verhindern

Zu diesem Zeitpunkt wusste die Frau jedoch bereits, dass sie Opfer einer fiesen Betrugsmasche geworden war, weil sich inzwischen Kontakt mit ihrem richtigen Enkel gehabt hatte.

Die 80-jährige Frau konnte von der Person, die da Geld bei ihr abgeholt hatte, eine Personenbeschreibung geben. Danach soll der Mann etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe schwarze Haare und braune Augen. Zudem soll der Unbekannte südländisches Aussehen gehabt und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise bitte unter der Nummer 03301/8510.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline