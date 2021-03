Entspanntes Einkaufen zu später Stunde: Neuer Laden in Oranienburg hat bis Mitternacht geöffnet

Oranienburg

Spätabends ist in der Bernauer Straße in Oranienburg nicht mehr viel los – doch in einem Laden brennt noch Licht. Vor einem Monat hat der „Getränke Shop 63“ neu eröffnet. Chef Mehmet Agac ist für seine Kunden da. Der 32-jährige Unternehmer fühlt sich noch wie in einer Art Testphase und wird sehen, welche Artikel bei seinen Kunden am besten ankommen – das Angebot reicht von Getränken aller Art bis zu diversen Süßigkeiten und einer großen Auswahl Knabbereien. Ob sich die langen Öffnungszeiten von 8 bis 24 Uhr auch lohnen, kann der Inhaber noch nicht sagen. Solange sich das Land im Lockdown befindet, herrscht Ausnahmesituation. „Was ich aber sagen kann, ist, dass die Oranienburger sehr nett, freundlich und sympathisch sind“, erklärt Mehmet Agac.

Der „Getränke Shop 63“ befindet sich zwischen Sparkasse und Gemüsestand in der Bernauer Straße. Quelle: Robert Roeske

Das Geschäft befindet sich an der Bernauer Straße 25a, bis Mai 2019 war dort die Oranien-Apotheke zu Hause. Seitdem stand der Laden leer. Mehmet Agac hat die Chance ergriffen – für seinen „Getränke Shop 63“ ist die Fläche genau passend. Die Zahl 63 im Namen des Geschäfts habe keine besondere Bedeutung, erklärt Mehmet Agac. In Oranienburg betreibt der Unternehmer bereits die „Adalya Cocktail Shisha Bar“ an der Walther-Bothe-Straße. In Berlin hat er außerdem einen Friseursalon und einen Döner-Imbiss.

Schneller Einkauf mit wenig Kontakt

Wenn irgendwann wieder private Partys möglich sind, zahlt sich das Durchhaltevermögen des Inhabers sicherlich aus. Denn wenn zu später Stunde noch etwas fehlt oder schneller verbraucht wurde, als geplant, kann der kleine Laden Nachschub bereitstellen – zu einer Zeit, in der die Supermärkte längst geschlossen sind. Doch auch währen des Lockdowns sind kleine Geschäfte mit einem überschaubaren Angebot beliebt – denn hier treffen weniger Kunden aufeinander, als in den Discountern. Und wer nur eine Kleinigkeit benötigt, ist hier gut beraten und schnell wieder draußen.

Von Wiebke Wollek