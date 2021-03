Entwicklung der Oranienburger Innenstadt: Wünsche und Anregungen sind gefragt

Oranienburg

Im Jahr 1995 wurde mit der Sanierung der Oranienburger Innenstadt begonnen. Ein herausforderndes Projekt – nicht nur aufgrund der komplexen städtebaulichen Ausgangssituation, sondern auch weil sich zahlreiche Gebäude, Straßen und Plätze in einem denkbar schlechten Zustand befanden. Die Aufgaben reichten von aufwändigen Sanierungsmaßnahmen bis hin zur Neubebauung der vielen Brachflächen und Baulücken, die größtenteils noch auf Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgingen.

Die wesentlichen Ziele sind inzwischen erreicht

Mit Hilfe verschiedener Fördermittel sowie Eigenmittel der Stadt gelang es, Oranienburgs Zentrum ein schöneres und würdigeres Antlitz zu verleihen und die Stadt für die Zukunft zu wappnen. Nach 26 Jahren Innenstadtsanierung sind die wesentlichen Ziele inzwischen erreicht. Die Oranienburger Innenstadt hat sich zur neuen alten Mitte der Gesamtstadt entwickelt und ist ein Ort, an dem es sich sowohl angenehm wohnen als auch arbeiten, einkaufen und flanieren lässt. Auch das Bahnhofsumfeld wurde umgestaltet und ist nach wie vor dabei sich zu verwandeln. Mit einem Fahrradparkhaus, einem größeren Busbahnhof und bald einem neu gestalteten Bahnhofsplatz wird der zentrale Ankunftsort der Stadt nach Abschluss seiner Sanierung ideale Voraussetzungen für Besucher und Einwohner bieten.

Der Bereich rund um den Bahnhof wird derzeit neu gestaltet. Quelle: Enrico Kugler

Innenstadt weiterhin im Fokus

Die Aufhebung der Sanierungssatzung ist deshalb für 2021 vorgesehen. Da eine Stadt aber natürlich kein abgeschlossenes System ist, sondern sich mit ihren Einwohnern stetig weiterentwickelt, wird die Innenstadt auch weiterhin im Fokus der Stadtentwicklung stehen. Die Stadt Oranienburg hat sich aus diesem Grund entschieden, die Rahmenplanung für das Sanierungsgebiet „Oranienburg Innenstadt“ schon jetzt fortzuschreiben. Mit der neuen Rahmenplanung sollen Entwicklungsleitlinien und -strategien erarbeitet und abgestimmt werden, nach denen die Innenstadt künftig weiterentwickelt wird.

Dabei sind aktuelle und zukünftige Herausforderungen, wie etwa die Klimakrise, die Energie- und Mobilitätswende, soziale Belange, gesellschaftliche Veränderungsprozesse sowie die Auswirkungen der Pandemie zu berücksichtigen und mitzudenken.

Bürger können sich beteiligen

Auch die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich an der Weiterentwicklung der Stadtmitte zu beteiligen. Fragen, Hinweise und Anregungen zur Zukunft der Oranienburger Innenstadt werden von der Stadtverwaltung gerne entgegengenommen und zur abschließenden Entscheidungsfindung an die Stadtverordnetenversammlung weitergereicht.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind öffentliche Veranstaltungen zurzeit leider nicht möglich. Deshalb möchten wir Ihnen auf unserer Internetseite den aktuellen Arbeitsstand zur Rahmenplanung für die Innenstadt vorstellen. Auf www.oranienburg.de/Informelle-Planverfahren finden Sie ab sofort eine kompakte Zusammenfassung, die Ihnen einen Überblick über die gegenwärtigen Herausforderungen der Innenstadtentwicklung und die Ziele für Oranienburgs „Alte Mitte“, den Fischerkiez, den Bereich Rungestraße (ehem. Verkehrshof) sowie das Bahnhofsumfeld gibt.

Anregungen, Ideen und Wünsche

Vom 15. März bis 16. April haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Hinweise, Anregungen und Ideen zur weiteren Entwicklung der Innenstadt zuzuschicken. Vor allem möchten wir von Ihnen wissen, welche Maßnahmen und Projekte aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren im Fokus stehen sollten. Senden Sie sie uns Ihre Meinungen und Ideen einfach per Mail an stadtentwicklung@oranienburg.de oder postalisch an folgende Adresse:

Stadtplanungsamt Stadt Oranienburg, Schlossplatz 1, Haus II, 16515 Oranienburg

Alle eingegangenen Beiträge werden gesichtet, ausgewertet und fließen in den weiteren Planungsprozess ein.

