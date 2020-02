Alte Polizeiwache in Oranienburg: So sehen die Entwürfe für das Wohnheim aus

Oranienburg

Die Abrissarbeiten auf dem Gelände der alten Polizeiinspektion an der Berliner Straße 45A beginnen voraussichtlich ab dem Sommer dieses Jahres. Darüber informierte Stadtbaurat Frank Oltersdorf in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Bis zum März 2024 soll auf dem Gelände ein Wohnheim für Polizeianwärter mit nunmehr 400 geplanten Plätzen fertiggestellt werden. Durch das Wohnheim, dessen Kapazität mehrfach erhöht wurde, soll die Attraktivität der Polizeihochschule in der Bernauer Straße erhöht werden. Vertreter des Potsdamer Planungsbüros und des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB) als Auftraggeber hatten das Projekt den Kommunalpolitikern zuvor vorgestellt.

Nach den Worten der Planer sind insgesamt vier Baukörper vorgesehen. Kernstück ist der u-förmige Wohnkomplex mit 200 voll eingerichteten Doppelapartments. Diese reihen sich entlang eines Mittelflures auf und beinhalten jeweils zwei Wohnräume sowie einen Gemeinschaftsbereich mit Küche und Bad. Weitere Gemeinschaftsflächen wie Freizeit-, Fitness- und Klubräume sind ebenfalls Bestandteil des Raumprogramms.

Das Bestandsgebäude soll laut Planung bis zum Jahresende 2020 abgerissen werden. Quelle: Helge Treichel

Vorgesehen sind fünf Geschosse sowie ein sechstes Staffelgeschoss. Der Neubau soll nach den Grundsätzen des nachhaltigen Bauens errichtet werden – in Modulbauweise. „Derzeit werden energetische Konzepte erstellt und mit den Stadtwerken abgestimmt“, erläutert BLB-Pressesprecherin Ulrike Rehberg auf Nachfrage. Sonnenkraft, Regenwassernutzung, Barrierefreiheit, geprüfte Materialauswahl, Recyclebarkeit, flexible Anpassung und Nachnutzung des Gebäudes seien nur einige Stichpunkte die ebenfalls in den Planungsprozess einfließen. Rund 43 Millionen Euro würden laut Planansatz investiert. Um eine optimierte Bauzeit zu erreichen, werde der Neubau unter den Aspekten einer modularen Bauweise und serieller Fertigungstechniken entwickelt.

Grundriss der geplanten Gebäude und Anlagen. Quelle: modus.architekten

Um auf dem Grundstück die nach Stellplatzsatzung geforderten Parkplätze schaffen zu können, soll eine Parkdeckanlage mit 169 Plätzen errichtet werden. Diese wird angrenzend der Martin-Luther-Straße positioniert. Die Hauptzufahrt erfolge von der Berliner Straße. Die Zufahrt an der Martin-Luther-Straße werde lediglich eine Feuerwehrzufahrt, sodass sich das Verkehrsaufkommen der Anliegerstraße nicht erhöht, so Ulrike Rehberg. Die Parkdeckanlage werde als offene Konstruktion errichtet. Im weiteren Planungsverlauf würden die Ergebnisse von immissionstechnischen Untersuchungen in den Entwurf einfließen. Darüber hinaus seien spezielle Maßnahmen zum Schallschutz vorgesehen.

Zwischen der historischen Mauer mit der Gedenkstätte und dem neuen Wohnheim würden 400 Fahrradstellplätze geschaffen, erläutert die Pressesprecherin: „Diese überdachten Stellplätze halten einen mit der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten und der Denkmalpflege abgestimmten angemessenen Abstand zum Gedenkort.“

Die angrenzende Gedenkstätte soll ebenfalls neu gestaltet werden. Quelle: Helge Treichel

Hintergrund: Auf der Südgrenze des Grundstückes (Grenze zu Lidl) befindet sich eine historische Mauer, die ursprünglich Teil einer alten Brauerei war. Diese Brauerei wurde während der Nazi-Diktatur als Konzentrationslager für hauptsächlich politische Gefangene genutzt und dafür umfunktioniert. Die Mauer ist ein Denkmal nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz. Sowohl die aktuelle Erinnerungsstätte als auch der Aufenthaltsbereich vor der Mauer werden von den Planern als „nicht mehr zeitgemäß“ beziehungsweise „nicht angemessen“ bewertet. Deshalb gebe es Planungen zur Neugestaltung unter Federführung der Stiftung und der Kommune, wobei sich der BLB „aktiv und lösungsorientiert beteiligen“ werde. Das Wohnheim insgesamt halte einen angemessenen Abstand ein, der mit der Stadt und insbesondere der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten und der Denkmalpflege abgestimmt worden sei, erläutert Ulrike Rehberg.

Blick auf das Gelände von der Gedenkstätte aus. Quelle: Helge Treichel

Die auf dem Grundstück befindliche Funkmastanlage des Digitalfunk-Brandenburg wird erhalten. „Dieser Mast ist in Betrieb und wird weiterhin durchgehend in Nutzung bleiben“, so die Sprecherin auf Nachfrage. Ein Versetzen des Mastes sei vorab geprüft worden, führe jedoch zu unverhältnismäßig hohen Kosten.

Parallel zur Berliner Straße werde mit Beginn der Abbrucharbeiten ein blickdichter Baustellenzaun gestellt. Dieser führe bis an die historische Mauer. Im Bereich der Gedenkstätte werde der Bauzaun transparent gestaltet. Die vorhandene Zaunanlage parallel zur Mauer werde nicht demontiert und bleibe während der Baumaßnahmen erhalten.

Die Baufeldfreimachung, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll, sowie die Tiefbauarbeiten für die Neubaumaßnahmen würden archäologisch begleitet, erläutert Ulrike Rehberg.

Von Helge Treichel