Erfolgreich angekommen: Seit einem Jahr betreibt Philipp Reinhold eine Physiotherapiepraxis in Oranienburg

Gut gelaunt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht steht Philipp Reinhold im Flur seiner Praxis. Viel Zeit für ein langes Gespräch mit der MAZ hat der Physiotherapeut allerdings nicht, denn der Terminkalender ist prall gefüllt. „Wir haben gut zu tun“, berichtet der 33-Jährige schmunzelnd, der nun seit einem Jahr seine Physiotherapiepraxis betreibt.

Seit einem Jahr betreibt Philipp Reinhold seine eigene Physiotherapiepraxis. Quelle: Enrico Kugler

Nach vier Jahren in Leipzig kehrte der gebürtige Oranienburger im Vorjahr zurück in seine Heimatstadt und wagte im Dezember 2020 erstmalig den Schritt in die Selbstständigkeit, damals noch komplett allein. Ein Jahr später hat sich die Situation bereits verändert, sehr zum Wohlgefallen von Reinhold. „Seit Juni ist Christin Feiermann als weitere Physiotherapeutin an meiner Seite und seit August unterstützt uns Vera als Praktikantin“, berichtet der 33-Jährige. Und weitere personelle Verstärkungen stehen bereits in den Startlöchern. „Im Januar 2022 wird uns eine Tresenkraft verstärken und ab Februar 2022 gesellt sich ein weiterer Physiotherapeut zu uns.“ Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Philipp Reinhold keinen Tag bereut. „Ich hatte damals schon ein gutes Gefühl und das hat sich absolut bestätigt. Trotz der Coronapandemie hatten wir schon eine Woche nach Praxiseröffnung volle Terminbücher.“

Sportverletzungen häufen sich

Die Physiotherapie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten etabliert in der Kreisstadt und ist nicht nur bei Sportvereinen heiß begehrt. „Natürlich liegt ein großer Fokus auf der Behandlung von Sportverletzungen, aber wir sind eine Praxis für jedermann. Was mich sehr freut ist, das wir vor allem durch Empfehlungen sehr viele neue Patienten gewinnen konnten. Genauso soll es sein.“ 75 Prozent der Patienten sind dabei unter 60 Jahren, die Hälfte davon sogar unter 30 Jahren. Besonders bei Sportlern ist die Physiotherapie Reinhold inzwischen schon längst kein Geheimtipp mehr. Neben Fußballern und Handballern geben sich auch viele Leichtathleten und diverse andere Sportler die Klinke in die Hand. Philipp Reinhold hat dabei allerdings auch einen klaren Anstieg von Sportverletzungen in den vergangenen Monaten festgestellt.

Physiotherapie Praxis Philipp Reinhold in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

„Durch die Corona-Pandemie hat das schon auf jeden Fall deutlich zugenommen. Gerade als im Sommer viele Sportler endlich wieder loslegen konnten, hat man schon gemerkt, das sich die Verletzungen gehäuft haben“, so Reinhold. Selbst bei jüngeren Sportlern mehren sich die schweren Verletzungen, so berichtet Reinhold davon, dass sein jüngster Patient mit einem Kreuzbandriss gerade einmal neun Jahre alt ist.

TuS-Fußballer Eric Grüning wurde nach erfolgreicher Kreuzbandbehandlung in der Physiotherapiepraxis von Philipp Reinhold behandelt. Quelle: Robert Roeske

Das Philipp Reinhold den Weg des Physiotherapeuten wählte, war allerdings erstmal nicht absehbar. „Ich habe zunächst regenerative Energiesysteme studiert, musste dann aber im Laufe des Studiums feststellen, dass dieses Gebiet einfach zu schwer für mich ist.“ Familiär war der heute 33-Jährige schon früh medizinisch vorbelastet, sein Vater arbeitet seit vielen Jahren als Notarzt in Oranienburg. „Die Freude an der Physiotherapie kam bei mir aber durch den Sport. Ich war zehn Jahre lang Torwart-Trainer, unter anderem auch beim FC Marwitz und da hat mich immer das individuelle Arbeiten fasziniert. Bei der Physiotherapie ist das genauso.“ Demnach ist auch der Leitspruch von Philipp Reinhold: „Wir behandeln alle gleich – aber jeden individuell.“

Keine Kurse in 2021 möglich

Neben seiner beruflichen Nähe zum Sport ist dies auch privat so geblieben. Seit einigen Jahren ist Reinhold Physiotherapeut beim Fußball-Kreisoberligisten TuS 1896 Sachsenhausen II und seit einigen Monaten nun auch beim Frauenfußballserienmeister auf Kreisebene – dem SV Friedrichsthal. Die Corona-Pandemie sorgt allerdings auch bei Philipp Reinhold für Einschränkungen: „Wir konnten leider 2021 keinerlei Kurse anbieten, was ich sehr schade finde. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder Pilates oder unsere Rückenschule anbieten können.“ Auch die Kommunikation mit den in der Stadt ansässigen Ärzten und anderen Praxen läuft laut Reinhold wunderbar, so das der 33-Jährige positiv in die Zukunft schaut und sich auf alles freut, was noch kommt.

