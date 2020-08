Erinnerung an unfassbare Verbrechen: Gedenken zum Jahrestag der Verlegung vom Speziallager

Sachsenhausen

Die wohl bewegendste der zahlreichen Reden zum 75. Jahrestag der Verlegung des sowjetischen Speziallagers Nr. 7 nach Sachsenhausen stammte von Karl-Wilhelm Wichmann, der die unvorstellbaren Kriegsverbrechen und die jahrelange Gefangenschaft überlebte. Es sei ein heißer Augusttag im Jahr 1948 gewesen, als die Inhaftierten das Lager in Weesow bei Werneuchen (Barnim) verlassen mussten, um nach einem menschenunwürdigen Marsch erneut eingesperrt zu werden. „Nicht mehr die Zellenwände, sondern Stacheldraht begrenzte nun unsere Freiheit“, erinnert sich der 92-Jährige.1950 wurde das Lager aufgelöst, doch Wichmann blieb weiter in Hadft, im DDR-Gefängnis in Torgau ( Sachsen). Vier Jahre später war er endgültig frei, musste jedoch sein ganzes Leben mit den schrecklichen Erinnerungen fertig werden.

Die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen sowie die Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945 – 1950 e.V. luden zum 75. Jahrestag der Verlegung des sowjetischen Speziallagers Nr. 7 von Weesow nach Sachsenhausen ein. Zahlreiche Gäste versammelten sich am Sonntag, 30. August 2020, auf dem friedhof am ehemaligen Kommandantenhof, wo mehr als 7000 Opfer des Speziallagers in Massengräbern ruhen

Karl-Wilhelm Wichmann war einer von etwa 60 000 Gefangenen des sowjetischen Lagers, 12 000 überlebten die Tortur der Gefangenschaft nicht. Etwa 7000 Tote wurden unwürdig in Massengräbern verscharrt, die sich am ehemaligen Kommandantenhof befinden. An diesem Ort fand am Sonntag auch die Gedenkveranstaltung statt, zu der viele Ehrengäste kamen, unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD), Oberhavels Landrat Ludger Weskamp ( SPD), Pfarrer Friedemann Humburg, Mitglieder verschieder Fraktionen auf Landes- Kreis- und Kommunalebene und Vertreter der Botschaften von Litauen und den USA. Zahlreiche Blumenkränze wurden nieder gelegt.

Weitere Forschung zu Biografien

Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, erklärte, dass noch immer wenig über die vielen Biografien der Häftlinge bekannt ist und dass deshalb immer weiter geforscht wird. Wegen der Corona-Pandemie konnten viele Gäste nicht anreisen. „Das Herzstück der Erinnerungen sind Begegnungen. Es schmerzt, zur Zeit auf viele davon verzichten zu müssen.“ Im Zusammenhang mit der alliierten Entnazifizierungspolitik richtete die sowjetische Besatzungsmacht nach der militärischen Niederschlagung des NS-Regimes in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) zehn Speziallager ein. Das Speziallager Nr. 7 (seit 1948 Nr. 1) in Sachsenhausen war das weitaus größte dieser Lager. Insbesondere die Herabsetzung der ohnehin knappen Rationen führte im "Hungerwinter" 1946/47 zu einem regelrechten Massensterben.

Von Wiebke Wollek