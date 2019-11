Offenbar unterschiedliche Auffassungen über die Zuständigkeit von Tarifverträgen für die Beschäftigten der Turm-ErlebnisCity in Oranienburg resultierten am Sonnabend in einem kurzfristig anberaumten Streik einiger Mitarbeiter. In dessen Folge blieben das Erlebnisbad und die Saunalandschaft am Sonnabend geschlossen. Der Betrieb der Gesundheitsmesser in der benachbarten MBS-Arena lief reibungslos und ohne Zwischenfälle ab.