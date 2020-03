Oranienburg

Durch einen Zeugenhinweis wurde am Dienstag (3. März) bekannt, dass ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Oberhavel an der Dienstuniform einen Patch trug. Dieser ist kein dienstlich gelieferter Bestandteil der Dienstuniform/Ausrüstung. Zum anderen besteht bei dem Inhalt des Patches (Schriftzug „go fuck the goat“ mit einem Bild einer Ziege darunter und das Wort „Porn“ mit einem Stern) laut Staatsanwaltschaft Neuruppin der Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren wird von der zuständigen Personalstelle der Polizeidirektion Nord ein Verstoß gegen das Beamtenrecht geprüft.

Der Mitarbeiter wurde vorerst in den Innendienst ohne Bürgerkontakt versetzt. Weitere beamtenrechtliche Schritte werden geprüft.

Von MAZonline