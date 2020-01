Das am Sonntagmittag in Brand geratene Einfamilienhaus in Friedrichsthal wurde am Montagvormittag kriminaltechnisch untersucht. Auch ein Brandursachenermittler war vor Ort, um nach dem Grund für das verheerende Feuer zu suchen. Am Montagnachmittag teilte die Polizei die neuesten Erkenntnisse mit.