Erneut Bombenblindgänger in Oranienburg entschärft

Oranienburg

Dreimal hat es geknallt – dann war auch der 211. Oranienburger Bombenblindgänger seit der Wende Geschichte. Es handelte sich entgegen vorheriger Angaben doch um eine 250-kg-Bombe amerikanischer Bauart. Ursprünglich war von 150 Kilogramm ausgegangen worden. Ganz nebenbei wurden außerdem 17 Panzergranaten aus deutscher Produktion unschädlich gemacht – weshalb es diesmal mehrfach knallte. Die Granaten mit einem Kaliber von 8,8 Zentimetern waren im Umfeld gefunden worden.

Polizeisperre an der Kreuzung Bernauer Straße/Carl-Gustav-Hempel-Straße. Quelle: Helge Treichel

Eigentlich hatte Truppführer Heino Borchert vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) des Landes Brandenburg die Bombe fachgerecht entschärfen wollen – um diese für Schulungszwecke zu sichern. Und anfänglich lief auch alles glatt, sagte Borchert nach der Sprengung. Der erste der beiden mechanischen Zünder habe sich problemlos per Hand herausschrauben lassen. Der zweite Zünder jedoch „hat sich keinen Millimeter bewegt“, so der Truppführer. Daraufhin sei gemeinsam entschieden worden, auch die Bombe vor Ort zu sprengen. Sein Kommentar: „Lieber ein Loch im Wald als ein Loch im Kopf.“

Der Krater nach der Bombensprengung im Wald. Quelle: Enrico Kugler

Für die Sprengung hatten die Fachleute die Kriegsrelikte mit Zündladungen versehen und mit einem Funkempfänger verkabelt. Vom Rande der Sperrzone aus, in diesem Fall dem Parkplatz an der Bernauer Straße/Ecke Carl-Gustav-Hempel-Straße, löste Borchert die Sprengung per Funk aus – pünktlich um 12 Uhr.

„Es lief sehr, sehr gut“, sagte Heino Borchert nach getaner Arbeit. „Bis auf das Wetter“, fügte er hinzu. Wegen des Regens und vor allem wegen des stürmischen Windes hätten die Arbeiten unterbrochen werden müssen. Aber das Zusammenspiel aller Beteiligten habe sehr gut geklappt. „Wir hatten eine wunderbare Teamarbeit“. Darauf könne man stolz sein, so Borchert, der allen Beteiligten dafür dankte. Besonderer Dank gelte dem Schmachtenhagener Revierförster Gerald Ziegler.

Splitter der gesprengten Munitionsreste. Quelle: Enrico Kugler

Dass zunächst von einer 150-kg-Bombe ausgegangen wurde, begründet der Truppführer mit der Lage der Bombe. Da nur ein Teil aus dem Boden ragte und es sich außerdem um ein älteres Modell handelt, sei der Körper zunächst schlanker erschienen. Wichtig sei vor allem eines: „Es ist wieder eine weniger!“

Ein Spaziergänger mit Hund sei auf den Blindgänger gestoßen, sagte Heino Borchert. Das sei in dieser Gegend absolut nichts Ungewöhnliches. „Das wird uns noch über lange Zeit beschäftigen“, so der Sprengmeister mit Blick auf weitere Sprengkörper im Boden. Auch für den Revierförster sind Munitionsfunde längst nichts Besonderes mehr. „Hier liegen Kampfmittel von allen Alliierten und aus Deutschland.“ Im Laufe seiner Dienstzeit habe er zwangsläufig bereits viel über verschiedene Sprengkörper und Munitionsarten gelernt. Das liege nicht zuletzt an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Schmachtenhagen, seinem Heimatort.

Revierförster Gerald Ziegler an dem entstandenen Krater. Das Loch wird nun verfüllt. Zuvor war das Unterholz im Bereich um den Blindgänger entfernt worden. „Aber nur spätblühende Traubenkirsche“, so Ziegler, „das Unkraut des Waldes“. Quelle: Enrico Kugler

Um Punkt 13 Uhr war von den Mitarbeitern des Oranienburger Ordnungsamtes Entwarnung gegeben worden. Dafür brachten sie erstmals eine mobile Sirene zum Einsatz. Das Gerät funktionierte problemlos, blieb jedoch hinsichtlich der Lautstärke hinter den Erwartungen zurück. Dies allerdings hatte bereits für die Sprengung gegolten. Der starke Wind trieb die Schallwellen heraus aus der Stadt. Ähnlich war es mit der Staubwolke. Alle Anwesenden waren sich allerdings sicher, dass Blindgänger 212 nicht lange auf sich warten lässt. „Bis zum nächsten Mal“, lautete die Abschiedsformel.

Mit einer mobilen Sirene wurde um Punkt 13 Uhr Entwarnung gegeben. Quelle: Enrico Kugler

Von Helge Treichel