Ernst Recycling Oranienburg: Ein Unternehmen auf Wachstumskurs

Oranienburg

Polternd fährt der mit Containern beladene Lkw vom Betriebshof in der Straße Am Biotop 6 in Oranienburg. Im Hintergrund bringt ein Gabelstapler ein zerbeultes Auto an seinen Platz. Seit vielen Jahren ist die Firma Ernst Recycling GmbH aus Oranienburg in der Kreisstadt ansässig, seit 1998 ist das Unternehmen an seiner heutigen Adresse zu finden. Am Freitagvormittag verschaffte sich die SPD-Bundestagsdirektkandidatin für den Wahlkreis 58 (Oberhavel/Havelland II), Ariane Fäscher, gemeinsam mit Geschäftsführer Markus Hußner einen Überblick über das Unternehmen.

Firma bietet ein breites Portfolio an Dienstleistungen an

„Bis 1997 war der Firmensitz dort, wo sich heute die Turm Erlebniscity befindet“, erklärt der 34-Jährige. der seit drei Jahren als Nicht-Familienmitglied in der Firma tätig ist. Was damals mit einem Schrottplatz begann, hat sich heute zu einem breit gefächerten Portfolio entwickelt. Davon konnte sich auch Ariane Fäscher bei einem Rundgang über das weitläufige Gelände überzeugen.

Lesen Sie auch Oranienburger Firma wird zum Hotspot für Film- und Musikvideos

So hat sich zum Kerngeschäft mit dem Schrott ein Autoan- und Verkauf ebenso etabliert wie die Annahme von Recycling und die Autoverwertung. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich von ehemals 15 auf nunmehr 30 erhöht, das Unternehmen befindet sich unübersehbar auf Wachstumskurs. Dafür sorgten sicher auch die jüngsten Schrottpreise, die sich um 300 Euro pro Tonne Mischschrott bewegten. „Es sind Mengen abgegeben worden, die alle Rekorde gesprengt haben.“

In der Halle für Buntmetalle erklärt Markus Hußner den Betriebsablauf. Quelle: Robert Roeske

Die Firma fasste den Entschluss, sich zu vergrößern und reichte entsprechende Bauanträge ein. Dann folge die böse Überraschung: Das gesamte Gelände müsse nach Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg abgesucht werden. „Das war schon überraschend, ist doch das Grundstück damals als lastenfrei verkauft worden“, so der Geschäftsführer. Doch im Jahr 2003 neu freigegebene Luftbildaufnahmen des Areals hätten auf mögliche Kampfmittel im Boden hingedeutet.

Lesen Sie auch Youtube-Star Shirin David hebt ab: Auf diesem Schrottplatz wird das neue Video gedreht

Mehr als zwei Jahre lang suchte ein Munitionsbergungsdienst das Firmengelände ab, die Arbeiten befinden sich heute in den letzten Zügen. Es habe mehrere Verdachtspunkte gegeben, die sich aber bei näherer Untersuchung als harmlos herausstellten. Für Markus Hußner bleibt es trotzdem ein Thema, welches im Bundestag behandelt werden müsse. „Gerade Oberhavel muss sich mit dem Thema befassen, es wäre schön wenn es mal Eingang in den Bundestag finden würde.“ Dem stimmte Ariane Fäscher zu. „Richtig. Es kann eben auch nicht beim Land oder gar bei der Stadt hängen bleiben.“

Die tagesaktuellen Schrottpreise werden in der Halle ausgehangen. Quelle: Robert Roeske

Auch die Coronapandemie sei nicht ganz spurlos am Betrieb vorbei gegangen. Anfangs habe sich vor allem das wegfallende Ex- und Importgeschäft bei den Autos bemerkbar gemacht, doch auch der Schrotthandel sei anfangs eingebrochen. In Kurzarbeit schicken oder gar entlassen musste der Geschäftsführer jedoch zum Glück niemanden.

Mittlerweile konnte sogar wieder in die technische Ausstattung des Unternehmens investiert werden. So sorgt jetzt ein Bagger mit einer speziellen Schere dafür, dass große Metallteile klein geschnitten werden können – eine Arbeit, die vorher ausgelagert werden musste. Dies sei zum einen kostensparend, zum anderen wesentlich umweltfreundlicher, erklärt Markus Hußner. So kann die firmeneigene Lkw-Flotte das zerschnittene Material auf dem direkten Weg in das Hennigsdorfer Stahlwerk schaffen.

Von Stefanie Fechner