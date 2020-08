Erschließungsbeiträge: Resolution an Landtag abgelehnt

Oranienburg

Die Fraktion Freie Wähler/Piraten fand im jüngsten Ausschuss für Bauen und Stadtplanung am Mittwochabend keine Mehrheit für ihren Antrag, eine Resolution an den Landtag zu richten, um nach den Ausbaubeiträgen nun auch die Erschließungsbeiträge für Anliegerstraßen abzuschaffen. Dabei wurde vor allem auf die enormen Kosten für die öffentliche Hand verwiesen. Erschließungsbeiträge seien zwar Bundesrecht, „aber nur so lange wie das Land keine eigene Regelung hat“, erläuterte Katrin Kittel (FWO/Piraten). Die Landtagsabgeordneten sollten deshalb aufgefordert werden, von der Option Gebrauch zu machen, das Recht der Erschließungsbeiträge unter Anwendung des Grundgesetzes (Artikel 125a, Absatz 1) durch Landesrecht zu ersetzen. Per Landesgesetzgebung solle dann geregelt werden, dass Beiträge für die erstmalige Herstellung von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen nicht erhoben werden.

Von Helge Treichel