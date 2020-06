Erst skeptisch, dann perplex: Privates Schulhof-Konzert für Frau Kaschke

Oranienburg

Enthusiastisch bearbeitete die 19-jährige Johanna Zietz am Freitagvormittag die Saiten ihres Violoncellos und entlockte dem Instrument eine Suite von Johann Sebastian Bach. Ungewöhnlich der Ort für ihren Auftritt: Der Schulhof der Comenius-Grundschule in Oranienburg. Das Mini-Konzert war der Auftakt der Landkreis-Aktion „Musik für Dich“, mit der engagierten Mitmenschen für ihren Einsatz während der Coronakrise gedankt werden soll. Gleichzeitig sollen Musiker aus der Region damit die Möglichkeit erhalten, nach der Pandemiepause erste Auftritte wahrzunehmen.

Schulsozialarbeiterin Janice Kaschke von der Comenius-Grundschule (r.), Violoncello-Spielerin Johanna Zietz (M.) und Landkreissprecherin Ivonne Pelz. Quelle: Robert Roeske

Janice Kaschke, Sozialarbeiterin an der Comenius-Grundschule, konnte es zunächst gar nicht glauben. „Das war ein ganz besonderes Konzert für mich“, verriet die 27-Jährige. Ihr Kollege, Horterzieher Marc Luckmann, hatte sie für die Aktion des Landkreises vorgeschlagen. Sie habe sich während der Coronazeit enorm für ihre Schüler engagiert, selbst am Abend noch für Anliegen von Erziehern und Lehrern mit Rat und Tat bereitgestanden. Lernstützen, eLearning, Bücherausleihe, Schülerzeitung, Website – zahlreiche Projekte betreute die 27-Jährige ganz besonders intensiv, damit kein Kind bildungstechnisch hinten runter falle und die Schüler in der schwierigen Coronazeit weiter an ihren Projekten arbeiten und sich austauschen konnten, zählte Marc Luckmann auf.

27-Jährige hat ihre Berufung gefunden

Spricht man mit der jungen Oranienburgerin, die in Germendorf aufgewachsen ist, merkt man schnell, dass sie ihren Beruf nicht nur mit viel Leidenschaft ausübt, sondern in diesem auch ihre Berufung gefunden hat. Über Umwege sei sie nach ihrem Studium an der Fachhochschule Potsdam im Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ zur Schulsozialarbeit gekommen. „Heute kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, in meinem Berufsleben noch einmal etwas anderes zu machen“, sagt die junge Frau, über beide Ohren strahlend. Eine große Rolle dabei spielt „das tolle Team an meiner Schule, mit dem ich zusammen arbeite. Wir unterstützen uns gegenseitig und ziehen alle an einem Strang“, lobt sie die Kollegen – Schulsozialarbeiter Jan Döring, Lehrer und Erzieher. Auch der Schulleiter unterstütze die Sozialarbeit enorm, nicht unwichtig für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten, weiß Janice Kaschke.

Einsatz für Interessen und Bedürfnisse der Kinder

Mit der Dankeschön-Aktion habe sie so gar nicht gerechnet, sich aber umso mehr gefreut. „Das ist in gewisser Weise eine Anerkennung für unsere Arbeit, wir scheinen also einiges richtig zu machen“, sagt sie schmunzelnd. Gleichzeitig sei die Aktion „eine tolle Gelegenheit, über unsere Arbeit zu sprechen. Schulsozialarbeit deckt so vieles ab und bewirkt so vieles“. Die Arbeit hat sich aufgrund der Einschränkungen in den vergangenen Wochen stark gewandelt. „Es war sehr ungewohnt, in der teils fast leeren Schule zu sitzen“, sagt Janice Kaschke. „Normalerweise drücken sich die Kinder die Nasen an unserer Tür platt. Der Kontakt mit den Schülern hat mir sehr gefehlt.“ Als ihre Hauptaufgabe sieht die Schulsozialarbeiterin den „Einsatz für die Interessen und Bedürfnisse der Kinder. Ein Sprachrohr vor allem für diejenigen zu sein, die das allein nicht schaffen“. Das umfasst von der Lernunterstützung über Gesprächsangebote (auch für Eltern und Lehrer) bis hin zu unzähligen Projekten – von der Schülerzeitung bis zum offenen Treff – zahlreiche Bereiche. „Wir haben uns eine Menge Gedanken gemacht, was wir unseren Schülern während der Coronazeit anbieten können, um sie so gut wie möglich durch diese Zeit zu bringen“, sagt die junge Frau. Vieles davon habe auch gut funktioniert.

Landkreissprecherin Ivonne Pelz (l.) überbrachte Dankesgrüße des Landrats. Quelle: Robert Roeske

Zufrieden mit dem Auftakt der Dankeschön-Aktion zeigte sich auch Landrat Ludger Weskamp. „Mit den Mini-Konzerten unter dem Motto „Musik für Dich“ dankt der Landkreis Oberhavel allen Menschen in unserer Region, die sich in der Coronazeit in der einen oder anderen Weise besonders engagiert haben“, sagte er. Die ausgewählten Konzertempfänger ständen dabei „stellvertretend für all jene Bürgerinnen und Bürger, die sich eingebracht und anderen geholfen haben oder einfach für ihre Mitmenschen da waren. Das ist keine Selbstverständlichkeit, daher ist es uns wichtig, sichtbar – und in diesem Falle auch hörbar – danke zu sagen.“ Mit Janice Kaschke kam diese Botschaft bei genau der Richtigen an. „Ein Konzert nur für mich – das war toll. So etwas erlebe ich bestimmt nie wieder“, freute sie sich.

Landkreis-Aktion: „Musik für Dich!“ Zusammen mit dem Landkreis nimmt die MAZ weitere Vorschläge für die Dankeschön-Aktion entgegen.MAZ-Leser können Leute aus ihrer Umgebung vorschlagen, die sich in der Coronazeit besonders engagiert haben. Aus den Vorschlägen werden Menschen ermittelt, die von regionalen Künstlern als Dankeschön für ihren Einsatz mit einem Open-Air-Konzert überrascht werden. Geplant ist ein etwa 15-minütiges Mini-Ständchen.Finanziert wird das Projekt vom Landkreis Oberhavel. Es soll als symbolisches Dankeschön für die vielen engagierten Menschen im Kreis gelten und gleichzeitig Künstlern in dieser schwierigen Zeit eine Bühne geben.Vorschläge können per E-Mail an oranienburg@maz-online.de oder telefonisch von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, unter der 03301-59 45 24 eingereicht werden. Auch Künstler und Bands aus Oberhavel, die die Aktion musikalisch unterstützen wollen, können sich melden.

Von Nadine Bieneck