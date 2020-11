Erste Bombenentschärfung in Coronazeiten: Das sind die wichtigsten Maßnahmen

Lehnitz

211 Bomben wurden bislang seit dem Jahr 1990 in Oranienburg durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht. Der nun im Oranienburger Ortsteil Lehnitz entdecke Bombenverdachtspunkt könnte aller Wahrscheinlichkeit Bombenentschärfung Nummer 212 nach sich ziehen. Am 18. November soll diese durchgeführt werden, diese wird aber für alle zuständigen Institutionen inmitten der Corona-Pandemie eine neue Herausforderung darstellen. „Wir sprechen hier von einem Sperrkreis von 1000 Metern und einer dadurch notwendigen Evakuierung von ungefähr 5500 Menschen. In Coronazeiten ist das eine Herausforderung für alle“, bemerkt Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke.

Keine weitere Verschiebung der Entschärfung

Im Rahmen einer Video-Pressekonferenz informierte die Stadt Oranienburg am Donnerstagvormittag über die weiteren Schritte mit Blick auf den 18. November und die dann anberaumte Bombenentschärfung im Lehnitzer Inselweg. Dieser Termin wurde bereits seitens der Stadtverwaltung um eine Woche verschoben, wie Alexander Laesicke erklärt: „Durch die Vollsperrung der A 10 und die dadurch notwendige Umleitung, die auch durch Lehnitz führte, haben wir uns für eine Verschiebung um eine Woche entschieden.“ Eine weitere Verschiebung, vor allem durch die Corona-Einschränkungen, wird es jedoch nicht geben, wie Laesicke betont: „Natürlich haben wir über dieses Thema intensiv diskutiert.

Sperrkreis für den 18. November 2020. Quelle: Detlev Scheerbarth

„Aber eine Veränderung der Lage in der Corona-Pandemie ist in den nächsten Wochen nicht zu erwarten. Daher hätten wir diese Entschärfung in den Sommer des kommenden Jahres verschieben müssen und das ist nicht akzeptabel, da eine akute Notfallsituation vorliegt.“ Dementsprechend wurden seitens der Stadtverwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst und dem Gesundheitsamt Maßnahmen erörtert. So ist ab sofort ein Bürgertelefon geschaltet unter der Rufnummer 03301/60 09 00. Dort werden alle Fragen rund um die Evakuierung beantwortet. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr und am 17. November, ein Tag vor der angedachten Entschärfung, von 9 bis 19 Uhr erreichbar. Vor allem die Corona-Pandemie bürgt jedoch große Anstrengungen, wie Dezernentin Stefanie Rose berichtet:

Mehr Anlaufstellen in Coronazeiten

„Um die Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten, wird es am 18. November deutlich mehr Anlaufstellen für Bürger- und Bürgerinnen geben als bei den vorherigen Entschärfungen.“ Die in den früheren Jahren bewährten Anlaufstellen – Regine-Hildebrand-Haus und das Bürgerzentrum – werden auch am 18. November genutzt, des Weiteren sind diverse Sporthallen als Anlaufstellen vorgesehen. Welche das sein werden, darüber informiert die Stadtverwaltung in den kommenden Tagen. In allen Anlaufstellen wird Maskenpflicht herrschen.

Maskenpflicht in Anlaufstellen

„Bürger, die unsere Anlaufstellen besuchen, sollten sich wärmende Kleidung mitnehmen und im Idealfall auch Verpflegung. Denn wir werden sehr oft Lüften und nur abgepackte Ware zum Essen anbieten können“, ergänzt Stefanie Rose. Am 18. November müssen alle Anwohner des Sperrkreises bis 8 Uhr die eigenen vier Wände verlassen. „Gerade zu Coronazeiten bitten wir alle Oranienburger um Disziplin und Mitarbeit. Bislang hat das gut funktioniert, aber in der neuen Situation sind wir noch mehr auf enge Zusammenarbeit angewiesen“, mahnt Alexander Laesicke.

Große Herausforderung für Kampfmittelbeseitigungsteam

Auch für die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist eine Bombenentschärfung zu Coronazeiten eine völlig neue Herausforderung. „Im Normalfall besteht ein Kampfmittelbeseitigungsteam bei Entschärfungen aus sechs bis acht Mann. Das wird auch diesmal so sein, aber die Mitarbeiter werden dann den nötigen Abstand zueinander und alle relevanten Sicherheitsmaßnahmen einhalten“, blickt Sylvia Hol, Amtsleiterin des Ordnungsamtes, voraus. Auch für Bürger- und Bürgerinnen, die zum Zeitpunkt der Entschärfung in häuslicher Quarantäne sind oder Symptome zeigen, wird es separate Anlaufstellen geben, wie Stefanie Rose abschließend erklärt: „Da sind wir gerade in abschließenden Gesprächen mit dem Gesundheitsamt.“

Von Knut Hagedorn