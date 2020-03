Oranienburg

In Brandenburg ist erstmals ein Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen Mann aus dem Landkreis Oberhavel, der von einer Reise nach Südtirol zurückgekehrt sei, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Tobias Arbinger, am Montagabend mit. Der Patient sei „häuslich isoliert“ und in einem stabilen Zustand. Arbinger berief sich auf das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung.

Der Mann war am 29. Februar von seiner Reise zurückgekehrt. An den vergangenen Tagen habe der Mann unter hohem Fieber gelitten. Er sei mit grippalen Symptomen in der Rettungsstelle der Oberhavelkliniken erschienen, hieß es. Inzwischen habe er keine Symptome mehr.

Nach dem in Berlin weitere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet wurden, bleibt am Dienstag die erste öffentliche Schule geschlossen.

