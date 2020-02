Erstes Date: Mitglieder der Facebook-Gruppe „Unser Oranienburg“ treffen sich

Oranienburg

Schnell mal seinem Ärger Luft machen, die eigenen Gedanken ins Kommentarfeld tippen und mit einem Klick in die Welt hinaussenden – für viele funktioniert Meinungsäußerung so am einfachsten. Seit der Gründung der Facebook-Gruppe „Unser Oranienburg“ vor mehr als vier Jahren wird auf der Internetplattform diskutiert, geschimpft, aber auch gelobt und guter Rat verteilt. Doch welchen Wert hat eigentlich ein Austausch mit Menschen, die man gar nicht kennt? „Unser Oranienburg“ hat inzwischen 2779 Mitglieder, mehr als die anderen Gruppen, die ebenfalls Bezug zur Kreisstadt haben. Ein kleiner Bruchteil der riesigen Truppe kam am Sonntag zum ersten persönlichen Treffen in der Milchbar zusammen. „Wir haben eigentlich erwartet, dass etwas mehr Leute kommen, aber wir lassen uns davon nicht abschrecken“, erklärt Patrick Rzepio, einer der vier Administratoren. 30 hatten diesen Tag aus zwei Terminvorschlägen gewählt, erschienen sind aber nur etwa zehn Mitglieder. „Kontinuität ist uns wichtig. Wir wollen uns ab jetzt regelmäßig treffen“, sagt Rzepio. „Es wäre toll, wenn wir zu einem richtigen Stammtisch werden.“

Einladung von Politikern geplant

Vorstellbar wären dann auch Diskussion, zu denen zum Beispiel auch Lokalpolitiker eingeladen werden. Patrick Rzepio, selbst SPD-Mitglied, ist es aber sehr wichtig zu betonen, dass die Gruppe sowohl online als auch offline nicht politisch ist und für alle Parteien offen ist. „Was wir aber nicht dulden, ist sowohl Rechts- als auch Linksradikalismus. „Da müssen wir als Administratoren eingreifen.“ Doch nicht jeder Austausch passiert öffentlich und für alle sichtbar. „Es gibt auch böse Diskussionen, die als persönliche Nachrichten verschickt werden.“

Verbindung zur Stadt Oranienburg

Martin Haugk ist einer der Gründer der Facebook-Gruppe, in der nicht nur diskutiert oder informiert wird. Das Spektrum reicht von Wohnungs- oder Jobsuche über Essenpläne von Kantinen bis zu Verlosungen für Konzertkarten. „Mit der Zeit konnten wir viele Connections aufbauen, zum Beispiel zu Bands oder Veranstaltern“, erzählt Martin Haugk. Themen, die derzeit heiß diskutiert werden, sind die Situation der Jugendlichen oder auch Probleme mit fehlenden Müllbehältnissen und Hundekottüten. Auch zu den Parkplätzen in der Innenstadt gibt es jede Menge Meinungen. Anfragen zur Aufnahme in die Gruppe werden ganz genau geprüft. „Fakeprofile oder Profile ohne Informationen und Fotos werden raussortiert“, sagt Patrick Rzepio. „Es sollte schon eine Verbindung zu Oranienburg bestehen. Viele sind dabei, die hier mal zur Schule gegangen sind“, sagt Martin Haugk. Wichtig ist auch der Umgang mit Werbung, der klar gesteuert werden müsse. Gewerbliche Reklame ist jeder Firma nur einmal pro Woche erlaubt.

Von Wiebke Wollek