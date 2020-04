Erzieherin in der Notbetreuung: „Die Kinder fehlen mir“

Wensickendorf

„Ich bin froh, dass ich arbeiten gehen kann“, seufzt Nancy Müller erleichtert auf. Die Wensickendorferin befindet sich in den Endzügen ihrer Ausbildung zur Erzieherin und absolviert ihren praktischen Teil in der Kita Wensickendorf. Dort betreut sie normalerweise eine Gruppe von neun Vorschulkindern, doch was ist in diesen Tagen schon normal? 75 Kinder besuchen die Einrichtung in der Regel, gegenwärtig sind es elf Kinder zwischen zwei und sieben Jahren, deren Eltern die Notbetreuung in Anspruch nehmen. „17 Kinder hätten Anspruch darauf, einige Eltern nutzen die Notbetreuung aber nicht“, berichtet Nancy Müller. Sieben bis acht Erzieher sind durchschnittlich täglich im Einsatz, um die Kids zu betreuen. „Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu der Situation, die wir sonst haben“, erzählt Nancy Müller. Tatsächlich sei es eine Luxussituation, wenn mitunter gar eine Eins-zu-Eins-Betreuung möglich sei.

Nancy Müller arbeitet als Erzieherin in der Kita in Wensickendorf. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Eine Luxussituation, die dennoch schwierig ist: „Wir vermissen unsere Kita-Kinder sehr“, verrät sie. Der Trubel fehlt, manchmal sei es fast langweilig. Damit keine Langeweile aufkomme, wird vorgebeugt. „Wir haben den gesamten Kita-Garten auf Vordermann gebracht, die Geräte gestrichen, alles gemacht, was gemacht werden konnte“, berichtet sie. Mit den Kindern, die die Einrichtung besuchen, geht es täglich in den Wald. „Der liegt direkt vor unserer Haustür, das ist praktisch. Wir sind viel an der frischen Luft, machen viel Sport und Bewegung“, verrät sie. Der Alltag in der Einrichtung hält dennoch viele Hürden bereit. Denn naturgemäß haben die Kita-Kinder eine enge Bindung zu ihren Erzieherinnen. „Umarmungen sind nicht möglich, wir begrüßen uns jetzt mit Füßen oder Ellenbogen. Insgesamt ist die Stimmung nicht einfach“, sagt Nancy Müller. Atemschutzmasken tragen die Erzieherinnen nicht. „Das geht nicht, die Kinder hätten Angst davor“, sagt sie und hat dafür Verständnis. Das Risiko der erhöhten Ansteckung, das nimmt sie in Kauf. „Angst habe ich nicht“, sagt sie.

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich bin froh, dass ich arbeiten darf“, sagt die zweifache Mutter. Quelle: Enrico Kugler

Die zweifache Mutter, die in Oranienburg groß geworden ist und vor sieben Jahren der Liebe wegen in den Ortsteil Wensickendorf zog, ist in ihrem Traumjob angekommen. „Ich wollte immer als Erzieherin arbeiten“, sagt sie. Auf dem Weg dorthin nahm sie den ein oder anderen Umweg mit. „Ursprünglich habe ich eine Ausbildung als Frisörin gemacht, dann als Bürokauffrau“, erinnert sie sich. Schließlich holte sie ihr Abitur nach, arbeitet anschließend 16 Jahre lange im Oranienburger Kino. „Da habe ich alles gemacht, was anfiel.“ Die Arbeit habe viel Spaß gemacht, „man hat viele Menschen kennengelernt, es war eine schöne Zeit. Aber ungünstig, wenn du eine Familie hast. Ich musste ja immer abends arbeiten“, sagt sie. Vor knapp drei Jahren nahm sie all ihren Mut zusammen und startete noch einmal neu durch. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut hat. Nanny Müller liebt ihren Job. In den nächsten Wochen hätten – ohne Coronakrise – die Abschlussprüfungen ihrer Ausbildung angestanden. Was daraus nun wird, „keine Ahnung, das weiß im Moment niemand so richtig“, sagt sie. Die praktische Prüfung, die vor wenigen Tagen stattfinden sollte, sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Ob die schriftlichen Prüfungen am 5. und 12. Mai wie geplant stattfinden, steht noch in den Sternen. Angefangen zu lernen habe sie bereits, verrät sie lachend.

Nancy Müller stammt aus einer fußballverrückten Familie. Sie selbst spielt beim SV Friedrichsthal, gewann mit ihrer Mannschaft im vergangenen Sommer die Kreismeisterschaft. Quelle: Robert Roeske

Dass Nancy Müller arbeiten gehen kann, sei für sie ein großes Glück. „Nur zu Hause sein, das wäre nichts für mich“, sagt sie. Für die gesamte Familie sei das Leben auf Sparflamme eine echte Herausforderung. Ihre beiden Söhne – sieben und zwölf Jahre alt – sind ebenso wie ihr Freund (alle drei spielen bei der SG Zühlsdorf) und sie selbst ( SV Friedrichsthal) absolut fußballverrückt. Dass das Training und die Spiele an den Wochenenden ausfallen – eine Katastrophe. Hinzu kommt: „Wir sind riesige Union-Berlin-Fans, bei jedem Heimspiel im Stadion. Dass all das jetzt von 100 auf Null runter ist, das ist schwer zu kompensieren.“ Die Betreuung ihrer Kinder zu Hause teilt sich Nancy Müller mit ihrem Freund. „An den beiden Tagen, an denen ich Unterricht am OSZ hätte, bin ich jetzt zu Hause, kümmere mich um die Schularbeiten.“ Worauf sie sich am meisten freut, wenn das Kontaktverbot & Co. aufgehoben sind? „Meine ganze Familie wiederzusehen und vor allem meine Mama ganz fest zu umarmen. Und auf alle Fälle wieder Fußball zu spielen“, sagt sie lächelnd.

Von Nadine Bieneck