Es funkt beim Feuerwehrball: Sie sind seit 70 Jahren verheiratet

Hennigsdorf

Der Name Gnadenhochzeit trägt es schon in sich. Nach christlichem Glauben wird dem Ehepaar sozusagen die Gnade Gottes geschenkt. Ein eher seltenes Jubiläum, über das sich nur wenige Paare freuen dürfen, die den größten Teil ihres Lebens gemeinsam verbracht haben.

Die Liebe beginnt in Caputh

Umso mehr freuen sich Christel und Ernst Köhler aus Hennigsdorf auf ihren 70. Hochzeitstag am 10. September. Die Geschichte des Paares beginnt in Caputh ( Potsdam-Mittelmark), wo er zu der Zeit wohnt und sie arbeitet. Auf einem Feuerwehrball lernen sie sich kennen und im Anschluss lieben. Im September 1949 stehen die heute 90-jährige Christel und der heute 91-jährige Ernst vor dem Traualter in Velten, wo Christel Köhlers Eltern lebten.

Danach beginnt ein bewegtes Leben für die Jubilare. Nachdem sie erst ihr gemeinsames Leben in der Nachkriegszeit in Caputh aufbauen, zieht sie die Arbeit dann nach Hohen Neuendorf, als Horst Köhler eine Arbeit im Hennigsdorfer Stahlwerk aufnimmt. Danach ist es wieder die Arbeit, die das Paar für zehn Jahre nach Riesa verschlägt. Erst 1976 kommen die beiden zurück nach Hennigsdorf. Stolz erzählt Christel Köhler von ihrem Garten in Stolpe-Süd. „Vorne im Garten wuchsen wunderschöne Rosen, hinten hatten wir alles Mögliche an Gemüse angebaut“, schwelgt sie in Erinnerungen.

Christel und Ernst Köhler zu ihrer goldenen Hochzeit Quelle: Stefanie Fechner

Gemeinsame Urlaube sind noch gut in Erinnerung

In Hennigsdorf leben die beiden Senioren heute in einem altersgerechten Wohnen. Gern denken sie an viele gemeinsame Urlaube zurück. „Unsere Silberhochzeit haben wir auf Binz gefeiert, die goldene Hochzeit dann in Kühlungsborn“, erzählt Christel Köhler. Auch weitere Urlaube an der Ostsee, im Harz und in Sachsen sind ihnen noch gut im Gedächtnis. Auf Kühlungsborn musste es immer die gleiche Ferienwohnung sein. „Zwei Mal im Jahr sind wir dort hingefahren, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst“, erinnern sich die beiden.

Ein Geheimnis für ihre lange Ehe hat das Paar indes nicht. „Zank und Streit gibt es bei jedem mal, aber Scherben gab es bei uns nicht“, erzählt die Hennigsdorferin mit einem Schmunzeln. „Einen Gedanken an eine Trennung gab es bei uns nie“, bekräftigt Ernst Köhler. Bis heute ist das Kochen Christel Köhlers große Leidenschaft, „auch wenn es körperlich nicht mehr so recht klappen will“, erklärt sie. Dafür schaut sie heute umso lieber Kochsendungen im Fernsehen. Heute ist das Jubelpaar nach eigener Aussage „bekannt wie ein bunter Hund“, weil sie jeden Tag gemeinsam zwei Mal die gleiche Strecke mit ihren Rollatoren zurücklegen. „Auch bei Regen“, sagen sie. Geplant hat das Paar nichts für seinen großen Tag, eigentlich hatten sie niemandem davon erzählt. „Dafür aber unsere lieben Enkel“, verrät Christel Köhler. „Wir werden von ihnen abgeholt, was dann passiert, ist eine Überraschung. Und die mag ich eigentlich nicht“, sinniert die Ehefrau. „Aber natürlich freue ich mich trotzdem darauf, auch wenn das alles sehr aufregend und gesundheitlich etwas schwierig für mich ist.“

Beide wollen 100 Jahre alt werden

So richtig fassen können es die beiden Eheleute nicht, dass sie schon so lange verheiratet sind. „70 Jahre Ehre, das kann man fast gar nicht begreifen“, sinniert Christel Köhler. „Wir hatten an unserem Hochzeitstag schönsten Sonnenschein“, erzählt die Seniorin mit einem Blick auf das Wetter draußen.Einen Wunsch hat das Ehepaar auch nach 70 Jahren Ehe noch. „Wir wollen beide gerne 100 Jahre alt werden und wünschen uns noch viele gemeinsame und vor allen Dingen gesunde Jahre miteinander.“

Von Stefanie Fechner