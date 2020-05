Es geht wieder los: Zehnklässler jubeln

Oranienburg

Schulbeginn an der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen:Große Freude herrscht in der Hofpause bei den Schülern- und Schülerinnen der 10 a über wieder aufgenommenen Schulbetrieb. Nach wochenlanger Zwangspause durften die Schüler zurück in die Klassenräume, allerdings unter vorgeschriebenen Abstandsregeln.

Seit Montag sind auch die Grundschüler der sechsten Klassen in Oberhavel wieder zurück an den Schulen, auch hier werden die Schüler- und Schülerinnen in Gruppen aufgeteilt, so dass der Abstand gewährleistet ist.

Von Knut Hagedorn