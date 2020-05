Oranienbrug

Reichlich zehn Tage sind seit der Wiedereröffnung des Schlossparks am Freitag (24. April) vergangen. Bei der Betreiberin, der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH, herrscht Zufriedenheit. Denn es läuft gut, trotz der durch die Corona-Krise bedingten speziellen Umstände. „Ich bin stolz auf unsere Gäste“, sagt Petra Bigott, die an der Schlosspark-Kasse arbeitet. Sie freut sich, dass sich wirklich alle Besucher an die Regeln halten, die nach wie vor zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten. An den Abstand von mindestens 1,50 Meter zu Anderen in der Warteschlange und auf dem Gelände selbst, und auch an die Vorgabe, dass jeweils nur eine Person die Kasse betreten darf. „Die Leute freuen sich einfach, dass der Park wieder geöffnet ist, dass sie ihn blühen sehen und genießen können“, erzählt Bigott. Das wolle niemand gefährden. Zusätzlich zum TKO-Personal, das regelmäßig auf dem Gelände nach dem Rechten sieht, hat am Sonnabend ein Team des städtischen Ordnungsamtes eine Runde gedreht – „auch von der Seite gab es keiner Beanstandungen“, so die TKO-Mitarbeiterin, die sich an ihre Tätigkeit hinter Plexiglas inzwischen längst gewöhnt hat.

„Mit knapp 2300 Besuchern bis einschließlich Sonntag können wir durchaus zufrieden sein“, meint TKO-Geschäftsführer Jürgen Höhn zu den Zahlen. Das Wetter teilweise durchwachsen, die Spiellandschaft weiterhin gesperrt, solange die Politik nicht auch die Beschränkungen für Spielplätze lockert: Die Rekordergebnisse von 1000 Gästen und mehr an nur einem einzigen heißen Sommertag ließen sich jetzt natürlich nicht erreichen. „Aber auch diese Tage kommen wieder“, prognostiziert Höhn.

445 Menschen waren am ersten Sonntag, 26. April, zu Besuch in Oranienburgs größtem Garten, knapp 400 am zweiten, darunter laut TKO auch viele Berliner. „Normalerweise wären da sicher 200 Gäste mehr gekommen – mit Zugang zum Hüpfkissen und Spielhaus“, ist sich Petra Bigott sicher. Dennoch nutzen auch viele Familien die Chance eines Parkbesuchs – spielen Ball auf den weitläufigen Wiesen, lassen die Kinder toben. Platz ist mehr als genug. Und für Kaffee, Eis oder Snacks ist seit dem 1. Mai ebenfalls wieder gesorgt: Das Schlosspark-Café ist in die neue Saison gestartet. Täglich zwischen 10 und 17.30 Uhr gibt es Speisen und Getränke für alle Ausflügler – zunächst nur zum Mitnehmen.

Neuigkeiten und ausführliche Informationen rund um den Schlosspark finden Interessierte jederzeit auf www.oranienburg-erleben.de.

