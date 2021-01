Es wird geimpft: Erstes Impfzentrum in Oberhavel nimmt seinen Betrieb auf

Oranienburg

Entspannt sitzt er auf seinem zugewiesenen Stuhl, seine Blicke schweiften neugierig durch die Halle. Der 80-jährige Hans-Joachim Baier aus Zepernick ( Landkreis Barnim) war einer der ersten, die am Donnerstag im neuen Impfzentrum in Oranienburg einen Termin zur Impfung erhielten und diesen wahrnahmen. „Ich habe vor anderthalb Wochen meinen Termin per Telefon gemacht und freue mich jetzt einfach geimpft zu werden. Ich möchte mich schützen und gesund bleiben“, so Baier, der gegen kurz vor halb Elf in die Impfkabine entschwand.

1500 Impfungen in den kommenden zwei Wochen

Knapp 180 Impfungen wurden am Donnerstag vorgenommen im zum Impfzentrum umgebauten HBI-Sportforum, 1500 sollen es in den kommenden zwei Wochen werden. „Für uns alle ist dies eine nationale Mammutaufgabe, der wir uns stellen müssen und werden“, erklärte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher ( Bündnis 90/Die Grünen), die sich vor Ort ein Bild vom nunmehr sechsten Impfzentrum im Land Brandenburg machte. Drei Ärzte sind ab sofort vor Ort um die Impfungen durchzuführen, drei weitere sollen in den kommenden Wochen dazustoßen. „Wir sind sehr froh das nun auch im Landkreis Oberhavel das Impfzentrum seinen Betrieb aufgenommen hat. Zusammen mit den mobilen Teams in den Pflegeeinrichtungen wird nun ein wichtiger Beitrag geleistet“, zeigt sich auch Landrat Ludger Weskamp zufrieden mit dem Impfstart. Bereits im Laufe der Woche wurden Impfungen durch mobile Teams in Pflegeeinrichtungen in Glienicke/Nordbahn und Oranienburg durchgeführt.

Zur Eröffnung des Corona Impfzentrums in Oranienburg kam auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (M.). Quelle: Enrico Kugler

„Das wir knapp an die 300er Marke gestoßen sind mit dem Inzidenzwert war sehr beunruhigend, von daher ist die Eröffnung des Impfzentrum ein wichtiger, weiterer Schritt“, befand auch der für den Landkreis zuständige Amtsarzt Christian Schulze. Die Abläufe im Impfzentrum selbst sind schon recht eingespielt. Die zu impfenden werden am Eingang begrüßt, dann wird der Termin abgeglichen. Anschließend nehmen die Impfwilligen in einem geschaffenen Wartebereich Platz und werden dann zum vorher vereinbarten Termin in eine der zahlreichen Arztkabinen gebeten. Landrat Ludger Weskamp bedankte sich bei der Eröffnung des ersten Impfzentrums in Oberhavel auch beim Turm-Geschäftsführer Kay Duberow für die rasche Umsetzung. „Das war in der kürze der Zeit eine super Zusammenarbeit, so das wir kurz vor dem Jahreswechsel den entsprechenden Mietvertrag unterzeichnen konnten“, so Duberow.

Kassenärztliche Vereinigung hofft auf ausreichend Impfstoff

Hauptverantwortlich für das Impfzentrum ist die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB).“Mein Dank heute gilt vor allem den Ärzten, die sich hier zur Verfügung stellen und die Impfungen durchführen. Aber auch der Bundeswehr möchte ich sehr danken für die gute Zusammenarbeit. Unser Ziel ist es mit hoffentlich ausreichend Impfstoff dahin zu kommen, das dann auch in den Arztpraxen geimpft werden kann“, so Andreas Schwark, Vorstand der KVBB.

Auch Soldaten der Bundeswehr sind im Einsatz. Quelle: Enrico Kugler

Erfreut über die Eröffnung des Impfzentrums zeigten sich auch Heiner Klemp und Thomas von Gizycki, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen. „Schon deutlich mehr als eine Million Menschen konnten in Deutschland gegen Corona geimpft werden und täglich werden es mehr. Das ist der Weg zurück zum normalen Leben“, erklärt Heiner Klemp. Aktuelle Infos zum Thema Impfen präsentieren sie im Schaufenster ihres Wahlkreisbüros in der Bernauer Straße.

Seit Donnerstag wird in Oranienburg geimpft. Quelle: Enrico Kugler

Von Knut Hagedorn