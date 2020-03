FDP-Kreisparteitag: Gemeinsam die Mitte stärken

Schmachtenhagen

Mit eindringlichen Worten eröffnete Kreisvorsitzender Uwe Münchow am Sonnabend den FDP-Kreisparteitag Oberhavel in Schmachtenhagen. „Wir als FDP sind für einen Rechtsstaat und gegen einen rechten Staat. Wir sind die Partei der Mitte und wir bleiben in der Mitte.“

Frauenquote mit 14 Prozent recht gering

102 Mitglieder umfasst die FDP aktuell im Landkreis Oberhavel. „Wir schauen auf ein gutes, ereignisreiches Jahr 2019 zurück. „Mit 5,2 Prozent haben wir ein ehrliches und gutes Ergebnis bei den zurückliegenden Kommunalwahlen erzielt“, so Uwe Münchow. Der seit einem Jahr im Amt weilende Kreisvorsitzende der FDP lobte zudem die Zusammenarbeit der Ortsverbände mit dem Kreisvorstand. „Die Basis der Zusammenarbeit ist sehr fruchtbar. Was mich besonders freut ist der Zuwachs an vielen jungen Mitgliedern, das ist in die Zukunft blickend sehr wichtig für uns.“ Allerdings gab Uwe Münchow auch zu Protokoll, dass aktuell unter den 102 Mitgliedern sich nur 14 Prozent Frauen befinden.

FDP-Kreisvorsitzender Uwe Münchow (2.v.l.) beim Kreistag in Schmachtenhagen. Quelle: Robert Roeske

„Als Kreisverband versuchen wir verstärkt, mehr Frauen für uns zu gewinnen, die sich politisch mit einbringen wollen“, so Uwe Münchow, der aber zugleich auch betonte: „Wir brauchen aber keine Frauen um der Quote willen, sondern wir wollen Frauen dazugewinnen der Inhalte wegen.“ Dies unterstrich anschließend Anja Schwinghoff, Generalsekretärin der Landes-FDP. „Frauen sind nicht unpolitischer als Männer, wir müssen versuchen sie mit unseren Themenangeboten für uns zu gewinnen.“ Für das anstehende Jahr 2020 hat der Oberhavel-Kreisverband der FDP klare Zielvorstellungen.

Landes-Generalsekretärin Anja Schwinghoff besuchte die Parteikollegen in Schmachtenhagen. Quelle: Robert Roeske

So möchte man sichtbarer und präsenter werden in der öffentlichen Wahrnehmung, neben den Themen Bildung und Mobilität unter anderem auch in der Wirtschaftspolitik. Genau zu diesem Anlass lud der Kreisverband am Sonnabend einige Wirtschaftsvertreter aus dem Landkreis Oberhavel zu einem Workshop nach Schmachtenhagen ein, um sich gedanklich auszutauschen.

Von Knut Hagedorn