FDP demonstriert in Oranienburg für Solidarität mit der Ukraine

Oranienburg

Blau und gelb waren am Sonnabendvormittag die dominierenden Farben auf dem Parkplatz vor dem Landratsamt in Oranienburg. Unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine, Frieden in Osteuropa, Modernisierung der Bundeswehr“ hatte die Oberhaveler FDP zu einer Demonstration eingeladen. Etwa 50 Personen folgten dem Aufruf.

Lesen Sie auch Hilfe für die Ukraine: Oberhavel richtet Soforthilfefonds zur Unterstützung von Geflüchteten ein

Gemeinsam machte sich die Gruppe mit Ukraine-Flaggen und „No war“-Schildern auf den Weg zum Oranienburger Schloss. Dort ergriff zunächst der FDP-Kreisvorsitzende Uwe Münchow das Wort. „Ich möchte euch danken, dass ihr hier seid“, richtete er sich an die Anwesenden. „Das Thema ist ernsthaft und es ist wichtig, dass wir hier heute ein Statement abgeben.“

Linda Teuteberg: „Die Menschen in der Ukraine erleben gerade unermessliches Leid“

Dann übergab er das Wort an die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg (FDP). Man müsse Haltung gegenüber Putins Angriffskrieg zeigen, erklärte sie in ihrer Rede. „Die Menschen in der Ukraine erleben gerade unermessliches Leid durch den zerstörerischen Angriffskrieg. Sie verdienen unsere Solidarität.“ Sie habe Hochachtung vor den Menschen die in Russland unter großem Risiko ihrer Meinung Ausdruck verleihen und gegen diesen Krieg auf die Straße gehen und sich äußern.

Linda Teuteberg und Uwe Münchow. Quelle: Robert Roeske

„Niemand hat das Recht, einem anderen souveränen Staat das Recht auf freie Bündniswahl, auf seine Selbstbestimmung in demokratischen Wahlen sein eigenes Schicksal zu bestimmen und seine eigene Politik zu machen, zu nehmen“, konstatierte Linda Teuteberg.

Lesen Sie auch Oranienburg: Thomas Ney berichtet von der Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze

Mit dem Budapester Memorandum habe sich die Ukraine 1994 verpflichtet, all ihre Atomwaffen abzugeben. „Und das hat sie getan, sie hat abgerüstet und ihr wurde schriftlich zugesichert, dass man ihre Integrität, ihre Souveränität achtet.“ Wer jetzt akzeptiere, dass die Ukraine angegriffen wird, gefährde jede Glaubwürdigkeit vom Abrüsten. Auch deswegen müsse man mit dem Volk der Ukraine solidarisch sein.

Jan Maass lässt Freunde und Bekannte aus der Ukraine zu Wort kommen

Emotional wurde es, als Jan Maass das Wort ergriff. „Zunächst ein paar Worte zu mir, ich bin seit über 20 Jahren Mitglied in der FDP und lebe nun in Neuglobsow“, stellte er sich den Anwesenden vor. Mit der Ukraine sei er schon seit mehreren Jahren eng verbunden.

Lesen Sie auch Krieg gegen die Ukraine: JU-Mitglied Maximilian Bievor bringt Spenden an die Grenze

„Nach den Ereignissen auf dem Euromaidan reiste ich im Juni 2014 nach Kiew und traf dort einen Mitarbeiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung. Seitdem organisiere ich Treffen zwischen Mitgliedern der FDP und der liberalen Parteien der Ukraine“, erläuterte er, bevor er die Erlebnisse befreundeter Menschen in der Ukraine schilderte.

Mit blau-weißen Fahnen bekundeten die Teilnehmer ihre Solidarität mit der Ukraine. Quelle: Robert Roeske

Er berichtete von einem Freund namens Kyrill, der mit seiner Familie in der stark umkämpften Stadt Mariupol lebt. Im Sommer habe Kyrill sich noch keine großen Sorgen gemacht über eine mögliche militärische Invasion Russlands, erzählte Jan Maass. „Zuletzt hatten wir vergangenen Donnerstag Kontakt. Da hatte er schon seine Familie in die Westukraine gebracht und ist selbst zurück nach Mariupol.“ Die Stadt sei belagert und von russischen Militärs umstellt, Strom, Heizung und Wasser funktionieren dort derzeit nicht.

Lesen Sie auch Krieg gegen die Ukraine: Menschen aus Oberhavel pflanzen Blumen für den Frieden

Forderung: „Nutzen Sie weniger Gas und Öl“

Enttäuscht sei er von Politikern wie Sahra Wagenknecht und Gregor Gysi, denen er vorwirft, „keine Ahnung zu haben.“ Aber auch Matthias Platzeck und Michael Kretschmer seien naiv gewesen, während er Gerhard Schröder und Manuela Schwesig für „vorsätzlich zynisch handelnde Politiker“ hält. Die Ukraine sei „unglaublich arrogant in der deutschen Öffentlichkeit behandelt“ worden. „Die Ukraine müsse dieses machen oder jenes. Es gibt nur ein Land, das am Besten entscheiden kann, welchen Weg die Ukraine geht und dieses Land ist die Ukraine selbst“, so Jan Maass.

Rund 50 Menschen machten sich am Sonnabend auf den Weg zum Schloss. Quelle: Robert Roeske

Seine Forderungen an die Anwesenden: „Nutzen Sie weniger Gas und Öl. Wir finanzieren mit unseren Rohstoffimporten diese russische Mafia und die Waffen, mit denen jetzt gegen die Ukraine gekämpft wird und die auf uns gerichtet sind.“

Lesen Sie auch Hilfe für die Ukraine: Feuerwehrleute aus Oranienburg beladen Lkw mit Ausrüstung

Nach einer Gedenkminute ergriff Ole Gawande (FDP) das Wort. „Bei den Behörden und in den Landkreisen findet derzeit sehr viel statt bezüglich der Flüchtlinge, die jetzt gerade aus der Ukraine ankommen“, erklärte er.

Ole Gawande ruft zur Hilfe für Geflüchtete auf

„Wenn Sie die Möglichkeit haben – egal wo, in einer Gartenhütte oder in einem Ferienhaus oder Wochenendwohnung, etwas das Sie gerade nicht brauchen und für eine gewisse Zeit jemandem zur Verfügung stellen können – dann machen Sie das, melden Sie sich bei den Behörden“, rief er auf. Auch Geld- und Sachspenden seien möglich. Und: „Bei Narrativen oder Verständnis für den Angriffskrieg Putins hören Sie nicht nur zu. Widersprechen Sie.“

Von Stefanie Fechner