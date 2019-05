Velten

Der Muttertag am Sonntag und der darauffolgende Tag der Kinderbetreuung am Montag waren für die FDP Oberhavel Anlass, all denjenigen zu danken, die sich Tag für Tag für das Wohl der Kleinsten einsetzen.

Kinderbetreuer sind Multitalente

Der Stadtverordnetenkandidat der Oranienburger Freidemokraten Daniel Langhoff, selbst Vater zweier Kinder, hat diesen Tag genutzt um den Erziehern der Oranienburger Kita „ Zwergenhaus“ eine kleine Freude zu bereiten. Langhoff dazu: „Für meine Familie war und ist es ein unschätzbarer Wert, dass wir als berufstätige Eltern unsere Kinder stets in liebevoller Obhut wussten. Kinderbetreuer sind echte Multitalente: Sie sind Vertrauenspersonen, Spielkameraden, Tröster und Vorbilder zugleich. Deshalb freut es mich umso mehr dem Kita-Team rund um die Leiterin Kerstin Köhler ein herzliches Danke auszusprechen.“

Seit 2012 Aktionstag

Der Tag der Kinderbetreuung soll dazu beitragen, der außerfamiliären Kinderbetreuung in Deutschland den Stellenwert zu verleihen, der ihr zusteht. Der Aktionstag wurde 2012 ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich am Montag nach Muttertag statt.

Von MAZonline