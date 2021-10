Oranienburg

Es sind erschreckende und bedrückende Zahlen: Jede dritte Frau in Deutschland war seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. Durchschnittlich jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine (Ex)-Partnerin zu töten.

Lesen Sie auch Häusliche Gewalt in Velten: Polizei muss eingreifen

2019 waren in Deutschland 115 000 Frauen in Deutschland von Partnerschaftsgewalt betroffen, 117 Frauen wurden im gleichen Jahr durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Dazu kommt: Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also Vergewaltigung, Belästigung oder Nötigung sind Betroffene zu 90 Prozent weiblich.

Istanbul-Konvention trat 2018 in Deutschland in Kraft

Um die strukturellen Ursachen der Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, hat der Europarat 2011 eine Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen als völkerrechtlichen Vertrag ausgefertigt, der 2014 in Kraft trat.

Birgit Lipsky ist Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Quelle: Enrico Kugler

2018 trat die so genannte Istanbul-Konvention in Deutschland in Kraft. Damit ist die Konvention rechtlich verbindlich und muss umgesetzt werden. Wie dies in Brandenburg, vor allem aber auch in Oberhavel umgesetzt werden kann, darüber sprachen am Mittwoch zahlreiche Akteure in der Oranienburger Orangerie.

Häusliche Gewalt auch während Corona bestimmendes Thema

Die Landes-, Kreis- und städtischen Gleichstellungsbeauftragten, Vertreter der Kommunalpolitik, Akteure aus dem Frauenschutz und von der Polizei und dem Amtsgericht fanden zu dem Fachvortrag zusammen, den Christiane Bonk als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oranienburg mit einem Grußwort eröffnete, bevor sie das Wort an Birgit Lipsky, ihres Zeichens Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Oberhavel, übergab. „Häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist ein bestimmendes Thema, auch und gerade in Zeiten von Corona“, richtete sie das Wort an die Anwesenden.

Lesen Sie auch Fahnen an den Rathäusern: Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen

„Steigende Fall- und Beratungszahlen zwingen uns zum Handeln.“ So solle die Zusammenarbeit aller staatlichen und nichtstaatlichen Akteure vertieft und die Istanbuler Konvention umgesetzt werden. „Wir müssen schauen, wo die Herausforderungen bei der Umsetzung der Konvention in Brandenburg, und ganz besonders in Oberhavel liegen“, ergänzte Christiane Bonk.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg, Manuela Dörnenburg, kam ebenfalls zu Wort. Quelle: Enrico Kugler

Wie sich die aktuelle Situation im Land und speziell in Oberhavel präsentiert, dazu referierte Inga Ries vom Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser e.V. So seien in Brandenburg 2019 4371 Fälle häuslicher Gewalt und 644 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung registriert worden. „Davon hatten 92 Prozent eine Beziehung zum Täter oder zur Täterin“, erläuterte sie. Zudem sei eine hohe Dunkelziffer zu befürchten.

Lesen Sie auch Gewalt gegen Frauen: Oberhavel mit traurigem Spitzenwert

Ein Frauenhaus bietet in Oberhavel Schutz

In ganz Brandenburg stünden 24 Frauenschutzeinrichtungen zur Verfügung: 18 Frauenhäuser, vier Frauennotwohnungen und zwei Frauenberatungsstellen. „Laut Istanbuler Konvention fehlen in Brandenburg 288 Betten und 103 Zimmer samt der dazugehörigen Ausstattung“, wies sie schon ein erstes Ziel aus.

Zahlreich fanden sich die Akteure in der Orangerie ein. Quelle: Enrico Kugler

In Oberhavel, so erklärte Inga Ries weiter, können von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen im Frauenhaus Oranienburg Schutz finden. Zehn Betten in drei Räumen stünden dort zur Verfügung. Zudem gibt es eine ausgelagerte Frauenberatungsstelle.

Probleme sah die Referentin vor allem bei dem Ausbau von Plätzen in Oranienburg, da sich die Kreisstadt im Berliner Speckgürtel und damit in einem prekären Häusermarkt befindet. „Der Ausbau von Plätzen, auch barrierefrei, ist kaum möglich.“

Lesen Sie auch Frauenhaus Oberhavel: Wenn Corona-Stress zu Gewalt führt

Der Landkreis Oberhavel wolle seinen Beitrag zum Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung leisten, so die Gleichstellungsbeauftragte Birgit Lipsky anschließend. Die Fachkräfte im Landkreis Oberhavel tauschten sich im Rahmen des folgenden Fachgespräches zu Problemen aus und stellten Überlegungen zu ersten Maßnahmen an – wie etwa Schulungen für Fachpersonal schon in Kindertagesstätten oder Beratungsangebote für Täterinnen und Täter, um erneute Gewalt zu verhindern.

„Arbeitskreis wird nun wieder regelmäßig tagen“

Diese sollen bei einem weiteren Austausch in einem konkreten Maßnahmenkatalog für Oberhavel münden. Denn, auch das wurde im Auftaktgespräch schon klar: „Die größte Herausforderung wird sein, die Schutz-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für von Gewalt Betroffene flächendeckend und auch in ländlichen Regionen zur Verfügung stellen zu können. Dafür sind heute die Weichen gestellt worden; der Arbeitskreis häusliche Gewalt wird nun wieder regelmäßig tagen“, sagte Birgit Lipsky.

Von Stefanie Fechner