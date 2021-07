Fachvortrag beim MSV Oranienburg: Jetzt anmelden!

Oranienburg

Der Märkische Sozialverein e.V. (MSV) Oranienburg bietet wieder Fachvorträge an. Am 28. Juli findet von 15 bis 17 Uhr in der Liebigstraße 4 in Oranienburg ein Vortrag zum Thema rechtliche Betreuung an. Der Fachvortrag ist eine Einführungsveranstaltung für alle interessierten Personen, die unter anderem das Betreuungsverfahren, die Aufgaben, Rechte und Pflichten eines rechtlichen Betreuers kennenlernen wollen. Angesprochen sind auch ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen, die erst vor kurzer Zeit die rechtliche Vertretung für einen Familienangehörigen oder auch für eine fremde Person übernommen haben. Wer überlegt, selbst eine Betreuung im Ehrenamt zu führen, ist ebenso zum Vortrag herzlich eingeladen.

Um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 03301 689 69 20 oder 689 69 21 oder per Email betreuung@msvev.de wird gebeten.

