Fachvortrag „rechtliche Betreuung“ beim Märkischen Sozialverein Oranienburg

Oranienburg

Ein hohes Alter, eine Demenzerkrankung oder ein Autounfall können ein selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln einschränken. Möglicherweise ist die betroffene Person nicht mehr in der Lage, für sich ambulante Pflegeleistungen zu beantragen, einen Mietvertrag zu kündigen, einen Platz im Pflegeheim zu suchen oder sich um finanzielle Dinge zu kümmern. Hier muss ein gesetzlicher Vertreter für die volljährige Person rechtsverbindliche Entscheidungen treffen. Hat der Betroffene keine Vorsorgevollmacht aufgesetzt, wird das Amtsgericht für ihn einen rechtliche Betreuer bestellen.

Die Veranstaltung gibt einen Einblick in das Betreuungsverfahren und in die umfangreichen Aufgabenbereiche des Rechtlichen Betreuers. Der Fachvortrag findet am 20. Oktober von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Märkischen Sozialvereins in der Liebigstraße 4 in Oranienburg statt. Um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 03301 689 69 20 oder 689 69 21 oder per Email wird gebeten. Zudem müssen die Teilnehmer geimpft, genesen oder getestet sein.

Von MAZonline