In zahlreichen Kommunen des Landkreises Oberhavel – unter anderen in Oranienburg, Hennigsdorf, Velten, Zehdenick und Fürstenberg – sind am Mittwochvormittag Fahnen vor den Rathäusern gehisst worden. Die klare Botschaft lautet: „Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“.