Oranienburg

Zehntausende Fahrgäste der Deutschen Bahn strandeten am Montag Nachmittag gegen 14 Uhr am Bahnhof Oranienburg. Laut zuständiger Bundespolizei Berlin sei daran ein Stellwerksausfall in Birkenwerder schuld. Gerüchte, dass dort bei Tiefbauarbeiten ein Signalkabel durchtrennt worden sei, wollten weder Bundespolizei-Sprecherin Christina Geier noch S-Bahnsprecherin Sandra Spieker bestätigen. Laut Spieker seien davon aber seit 13.45 Uhr die drei Stellwerke in Birkenwerder, Oranienburg und Schönfließ betroffen gewesen. Der erste Regionalbahn-Zug nach Berlin-Ostkreuz fuhr wieder um 15.29 Uhr, die erste S-Bahn der Linie S1 um 15.32 Uhr. Folgende Züge hatten Verspätungen

Laut Christina Geier war auch ein Sonderzug betroffen, der die Besucher vom Fusion Festival in Lärz ( Mecklenburg) nach Berlin zurückbringen sollte. Auch in den Regionalzügen rollte seit gestern der Rückreiseverkehr. Offizielle Schätzungen dazu kann die Bundespolizei nicht machen, aber ein Festivalbesucher, der am Taxistand vor dem Bahnhof in Oranienburg wartete, geht von heute mehr als 45 000 Abreisenden aus. Die Veranstaltung hatte mehr als 70 000 Besucher.

Fusion-Festivalbesucher Jan Jäger befürchtet, seinen Anschlusszug in Berlin nach Aachen nicht mehr zu schaffen.. Quelle: Matthias Busse

Die Bundespolizei war vor Ort am Bahnhof Oranienburg und kanalisierte die Fahrgastströme. Dagegen kamen von der S-Bahn oder der Deutschen Bahn keine Durchsagen auf den Bahnsteigen. .

Von Matthias Busse