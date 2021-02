Fahrrad statt Pendeln: Machbarkeit eines Co-Working-Space in Oranienburg wird geprüft

Oranienburg

Die Corona-Pandemie zeigt deutlicher als jemals zuvor, dass sich unsere Arbeitswelten und Arbeitsorte aktuell und auch in Zukunft verändern. Das Homeoffice ist für viele ein Stück Alltag geworden. Allerdings prallen dort verschiedene Aufgaben aufeinander, es fehlen der Austausch mit Kollegen oder die benötigte Ruhe zur Konzentration. Gleichzeitig zeigen die letzten Monate, dass sich durch den Wegfall des Pendelns zu weiter entfernten Arbeitsorten für den Einen oder Anderen eine neue Freiheit auftut.

Machbarkeit und Anforderungen sollen ermittelt werden

Vor diesem Hintergrund wird derzeit in Oranienburg die Machbarkeit eines CoWorking-Space geprüft. An einem zentralen Ort in der Oranienburger Innenstadt könnte ein Raum zur Erprobung neuer Arbeitsmodelle, zur Gemeinschaftsbildung und zur Vermeidung von Pendlerverkehren entstehen, der letztlich zur Erhöhung der Zufriedenheit von Beschäftigten aus der Region beiträgt, die bisher täglich pendeln müssen. Wer sich als Pendler, potentieller Nutzer, soziale Einrichtung, Freiberufler oder Unternehmen angesprochen fühlt, kann sich an der Umfrage zu Pendlerverhalten und Anforderungen an einen CoWorking-Space in Oranienburg unter www.rwk-ohv.de/umfrage beteiligen.

Auch Unternehmen der Wirtschaftsregion Oranienburg-Hennigsdorf-Velten und aus Berlin, die neue Büroflächen benötigen oder ihren Mitarbeiter flexible und inspirierende Räume für Austausch, Zusammenarbeit und kleine Veranstaltungen im häuslichen Umfeld anbieten möchten, sind eingeladen an der Umfrage teilzunehmen oder direkt zu den Bearbeiterinnen der Studie Kontakt aufzunehmen.

Ministerium fördert aus Mitteln des Landes

Die Initiative für einen CoWorking-Space geht auf die Wirtschaftsregion Oranienburg-Hennigsdorf-Velten, die Stadt Oranienburg sowie das Geschäftsstraßenmanagement der Oranienburger Innenstadt zurück. Die Umfrage wird im Rahmen des Entwicklungsprojektes “Social Business Case für einen interkommunalen CoWorking-Space mit geplantem Initialbetrieb in Oranienburg“ des Förderprogramms Soziale Innovation von LOKATION:S Partnerschaft für Standortentwicklung in Kooperation mit Manufacturing Cities durchgeführt. Die Förderung erfolgt durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. Nähere Informationen dazu unter http://lokation-s.de/projekte/projekt-47/

Von MAZonline