Einmal Fuchs – immer Fuchs

Falkenthal

„Ich freue mich immer, wenn ich auf den Sportplatz an der Zehdenicker Straße komme. Das ist so eine herrliche Anlage!“ Andreas Beutz muss es wissen. Schließlich ist kaum jemand häufiger dort anzutreffen, als er. Der 57-Jährige ist Platzwart bei den Falkenthaler Füchsen und hat eine gewaltige Aktie daran, dass das Gelände mit dem Vereinsgebäude, das alle nur liebevoll Fuchsbau nennen, ein echtes Schmuckstück ist.

Für diesen Slogan seines Vereins geht Andreas „Siggi“ Beutz sogar auf die Knie. Quelle: Bert Wittke

Siggi, wie ihn seine Freunde nennen, macht diesen Job jetzt bereits seit 2005. Zuvor hat er gewissermaßen ein „Probejahr“ absolviert, denn 2003 war Andreas Beutz schon einmal als Ein-Euro-Jobber auf dem Sportgelände beschäftigt. 2005 wurde er dann von der Vereinsspitze gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, den Posten langfristig zu übernehmen. „Seither ziehe ich hier voll durch“, sagt Siggi, der als gelernter Agrotechniker viele Jahre schwere landwirtschaftliche Arbeit geleistet hat und seit 2017 aufgrund gesundheitlicher Probleme Rentner ist. Die Füchse wissen jedenfalls ganz genau, was sie an ihrem „Platzhirsch“ haben. „Andreas ist für alles und jeden da“, sagen sie. Er kümmert sich um den Rasenplatz – walzt ihn, düngt, wässert und mäht. „Ich liebe es, wenn ich im Sommer auf den Platz komme und er ist frisch gemäht und tief grün“, sagt Siggi. Das mache ihn ebenso stolz, wie das anerkennende Schulterklopfen der Spieler und Trainer.

Einer der Lieblingsplätze von Platzwart Andreas Beutz – der Rasentraktor. Quelle: Bert Wittke

Doch mit der Platzpflege ist die Palette an Aufgaben, die Andreas Beutz bewältigt, noch lange nicht erschöpft. Siggi hält auch den Fuchsbau in Ordnung, fegt, wischt, bohnert und reinigt die Toiletten. „Man sieht das hier wieder pikobello aus“, sagt ein jeder, der den Fuchsbau betritt. „Wenn ich so etwas höre, ist das für mich der schönste Lohn für all die Mühen und Stunden, die ich hier zubringe“, schwört Siggi. Und er legt gerne Hand an. Gleich, als er für die Falkenthaler Kicker aktiv wurde, habe er gemerkt: Junge, hier passiert was! Hier musst du bleiben. Für ihn, so sagt Andreas Beutz, sind die Füchse wie eine große Familie. Die Arbeit auf der Anlage sei sein Leben und die Truppe hier richtig gut. Deshalb komme er immer wieder gern auf die Anlage. Und das beinahe täglich, nicht nur an den Wochenenden, wenn die erste oder zweite Männermannschaft beziehungsweise die C-Junioren Heimspiele vor der Brust haben. Nach den Spielen wäscht Siggi in aller Regel schmutzige Wäsche, was jedoch nicht bedeutet, dass er über die Fußballer herzieht. Vielmehr setzt er die Waschmaschine in Gang und sorgt dafür, dass die Trikots schnell wieder sauber werden.

Andreas Beutz wäscht auch regelmäßige schmutzige Wäsche – aber nur die, die Falkenthals Fußballmannschaften während ihrer Punktspiele tragen. Quelle: Bert Wittke

Außerdem steht Siggi an den Trainings- und Spieltagen hinter dem Tresen und kümmert sich um den kleinen - manchmal auch um den großen Durst und Hunger der Spieler. Insider wissen zudem, dass Siggi ein Meister am Grill ist. Vor einigen Jahren ist er mit seiner Frau Annerose bei dem Grillmeisterschaften auf Schloss & Gut Liebenberg angetreten und hat mit Paprikaschoten, Bratkartoffeln, flambierten Erdbeeren, Bananen und Maiskolben den ersten Platz belegt.

Auch der Tresen gehört zu seinem Reich – dort bedient „Siggi“ regelmäßig an den Spieltagen die Zuschauer, die auf den Platz kommen und Durst oder Hunger verspüren. Quelle: Bert Wittke

Und wenn Siggi mal nicht zwischen Fußballplatz und Fuchsbau pendelt – dann ist er unterwegs nach Schmachtenhagen. Dort singt er im Männerchor „Gute Freunde“. „Das macht mir richtig viel Spaß“, sagt er. Früher, in Kyritz, wo er geboren wurde, habe er schon mal in einem Chor gesungen – als einziger Mann unter lauter Frauen. Nun hat er seine Liebe zum Gesang wiederentdeckt. Geholfen habe ihm dabei Vereinsmitglied Björn Flieger, der schon länger in Schmachtenhagen singt und Siggi aufgefordert hat: „Komm doch einfach mal mit!“ Das hat Siggi getan und es nicht bereut. In der Truppe dort, die jeden Donnerstag probt, mache es große Laune. Wenn Falkenthal dieses Jahr 750-jähriges Bestehen feiert, wird Siggi Heimvorteil haben und mit seinen Sangesfreunden im Dorf auftreten. Dann werden die Fußballer zu hören bekommen, dass ihr Mann für alle Fälle nicht nur ein hervorragender Platzwart, sondern auch ein stimmgewaltiger Sänger ist.

Die Falkenthaler wissen, was sie an ihrem Fuchs – also an Andreas „Siggi“ Beutz haben. Und er? Er ist stolz darauf, ein Fuchs zu sein. Quelle: Bert Wittke

„Wir wissen das sehr zu schätzen, was Siggi hier leistet“, sagt Hannes Krämer. Der Trainer der ersten Männermannschaft wird oft von den gegnerischen Spielern gefragt: Mann, wer hält das hier bei euch eigentlich alles in Ordnung und sauber? Die Antwort ist immer die gleiche: Na unser Siggi. Dort steht er am Tresen! „Hut ab vor diesem Fuchs“, sagt Hannes Krämer. „Wir wüssten nicht, was wir ohne ihn machen sollten. Hoffentlich bleibt er uns noch lange erhalten!“ Das hofft Andreas Beutz, der selbst mal drei Jahre bei Traktor Demmerthin gespielt hat, natürlich auch. „Ich finde es klasse, wenn die Kicker reinkommen und fragen: Na, Siggi, alles in Ordnung bei dir?“ Da merke er, wie seine Arbeit geschätzt wird und er freue sich, dass er hier gelandet ist.

Von Bert Wittke