Oranienburg

Zwei bislang unbekannte Männer gelangten am Donnerstagnachmittag (23. Januar) gegen 15.30 Uhr in die Wohnung einer 85-jährigen Oranienburgerin in der Willy-Brandt-Straße. Einer der Männer hatte der Frau zunächst geholfen, ihre Einkäufe nach oben in die Wohnung zu tragen. Er gab an, dass an ihrer Heizung etwas nicht stimmte und zeigte der Seniorin einen zuvor nicht dagewesenen, nassen Fleck. Daraufhin betrat ein zweiter Mann die Wohnung und die Dame wurde gefragt, ob sie 500 Euro in bar hätte. Das verneinte die Seniorin und die Männer verließen die Wohnung. Bislang ist nicht bekannt, ob in der Zeit etwas aus der Wohnung entwendet wurde. Beide Männer trugen Arbeitsbekleidung und sprachen deutsch.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline