Oranienburg

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstagmittag (9. Januar) in der Berliner Straße in Oranienburg. Dort stellte sich ein bisher unbekannter Mann als vermeintlicher Heizungsmonteur bei einer 92-jährigen Seniorin vor und gab an, die Heizkörper der Mieterin entlüften zu wollen. Somit verschaffte sich der Täter Zugang zur Wohnung. Als der Unbekannte die Wohnung verließ, bemerkte die Seniorin das Fehlen des Haus- und Wohnungsschlüssels. Das Zentralschloss musste durch den Vermieter gewechselt werden. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline