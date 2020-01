Oranienburg

Ein ganz dickes Ende nahm am Mittwoch zur Mittagszeit der Betrugsversuch eines bislang unbekannten männlichen Täters im Oranienburger Lindenring. Der Mann hatte sich, als Monteur verkleidet, bei einer 85-jährigen Bewohnerin vorgestellt und Zutritt zur Wohnung verlangt. Er müsse dringend Reparaturen an der Wasserzufuhr erledigen, teilte der in einem Blaumann gekleidete Täter der Seniorin mit, die ihn daraufhin in ihre Wohnung hinein ließ.

In Folge hantierte der vermeintliche Monteur an verschiedenen Wasserventilen und öffnete dabei auch ein sogenanntes Sperrventil, womit er das Austreten einer enormen Wassermenge verursachte. Anschließend verließ er fluchtartig die Wohnung der 85-Jährigen, wie sich herausstellte zusammen mit einer zweiten Person, die sich offenbar während des Vorgangs ebenfalls Zugang zu der Wohnung der Seniorin verschafft hatte.

Täter stehen Schmuck und sorgen für Feuerwehreinsatz

Wie sich im weitere Verlauf herausstellte, fehlte aus der Wohnung der Frau nach dem Verschwinden der beiden Männer Schmuck, der in einer Schatulle gelagert worden war. Zudem beschädigte das ausgetretene Wasser die im darunter befindlichen Geschoss liegende Wohnung der Nachbarn so stark, dass schließlich gar die Feuerwehr zu Hilfe gerufen musste, um den Schaden einzugrenzen und der Wassermassen Herr zu werden.

Nach ersten groben Schätzungen und Erkenntnissen entstand durch den Vorfall ein Sachschaden von rund 5000 Euro. „Diese Zahl kann sich jedoch auch noch ändern“, sagte Polizeipressesprecherin Ariane Feierbach der MAZ. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung in der Wohnung der 85-Jährigen zum Einsatz, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline