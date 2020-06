Falscher Polizeibeamter ruft Oranienburger Senior an 

Oranienburg

Einen unerfreulichen Anruf erhielt ein 78-jähriger Oranienburger am Dienstagabend (16. Juni) gegen 21.20 Uhr. „Der bisher unbekannte Mann rief mit unterdrückter Nummer an und stellte sich als Polizeibeamter vor“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, den Sachverhalt. Der unbekannte Anrufer erzählte dem Senior, dass in seiner Nachbarschaft eingebrochen worden sei. „Dann befragte er ihn nach seinen Wertgegenständen“, so Feierbach weiter. Der 78-Jährige erkannte die Masche des Anrufers und beendete das Gespräch, ohne Informationen herauszugeben und meldete den Vorfall anschließend bei der „richtigen“ Polizei.

Lesen Sie auch

Anzeige

Von MAZonline