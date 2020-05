Hennigsdorf/Oranienburg

Am späten Dienstagabend (12. Mai) erhielt eine 85-jährige Hennigsdorferin einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Noch bevor dieser weitere Fragen stellen konnte, beendete sie das Gespräch und informierte die richtige Polizei.

In Oranienburg wurden am Dienstagmorgen drei Personen zwischen 65 und 82 Jahren von einem Unbekannten angerufen. Unter Vorgabe ein Polizeibeamter zu sein, wurden sie zu ihren Vermögensverhältnissen befragt. Alle Drei gaben keine Informationen preis und verständigten die Polizei. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

