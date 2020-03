Falschparker als Ärgernis in der Bagnoletstraße

Oranienburg

„Es ist langsam echt unfassbar was hier los ist. Man kann kaum noch den Gehweg benutzen, so geht es nicht weiter“, macht ein Anwohner der Oranienburger Bagnoletstraße gegenüber der MAZ seinen Ärger Luft. Gemeint sind Falschparker, die vor allem in den Abendstunden und am Wochenende nicht in den vorgegeben Parkzonen ihr Fahrzeug abstellen, sondern teilweise auch so weit auf den Gehwegen parken, dass es zum Problem für die Anwohner wird.

„Mit Kinderwagen muss man langsam ein Hindernisparcours bewältigen. Vor allem aber für ältere Menschen mit Gehhilfen ist es fast unmöglich, noch normal den Gehweg zu benutzen“, berichtet der Anwohner weiter, der namentlich nicht genannt werden möchte. Vor allem ärgert die Anwohner der Bagnoletstraße, dass die meisten Falschparker erst dann ihr Auto hinstellen, wenn die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht mehr kontrollieren. „Gerade am Sonntag ist hier Ausnahmezustand. Ich würde mir wünschen, dass man auch dann kontrolliert“, so der Anwohner weiter.

Ordnungsamt ist auf aktuelle Hinweise angewiesen

Bei der Stadt Oranienburg versucht man dem „wilden Parken“ Herr zu werden, ist aber auch auf Mithilfe seitens der Bürger angewiesen. „Das Ordnungsamt ist auch immer auf aktuelle Hinweise angewiesen und wird in Abhängigkeit von der Einsatzlage zusätzliche Kontrollen durchführen. Ein Hinweis geht auch an die Polizei.“ teilt Pressesprecher Gilbert Collé mit.

„Grundsätzlich gibt es innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) derzeit Diskussionen über eine Verstärkung des Ordnungsamtes im Bereich der Außendienstmitarbeiter“, so Gilbert Collé fortführend. Der stetige Zuwachs stellt auch die Infrastruktur vor Probleme, worüber man sich in der Stadtverwaltung auch bewusst ist. „Die Stadtverwaltung wird für die nächste Sitzungsfolge der SVV einen Vorschlag dazu in die Diskussion einbringen“, so Gilbert Collé.

Die Anwohner in der Bagnoletstraße hoffen derweil auf eine schnelle Lösung. „Da auch das Tempo 30-Schild oft ignoriert wird, nimmt die Gefahr zu“, so ein Anwohner besorgt.

Von Knut Hagedorn