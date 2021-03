Fassungslosigkeit und tiefe Trauer um Thomas Nigbur

Sachsenhausen

„Ich bin völlig fassungslos, schockiert und einfach nur tief traurig. Auch mit ein paar Tagen Abstand ist der Tod von Thomas immer noch nicht begreifbar.“ Andre Beutler, Fußball-Abteilungsteiler des TuS 1896 Sachsenhausen, ringt mit den Worten, wenn er über den plötzlichen Tod von Thomas Nigbur spricht. Am Freitag verbreitete sich die Nachricht vom plötzlichen und völlig unerwarteten Ableben des 55-Jährigen wie ein Lauffeuer.

Der Tod von Thomas Nigbur (l.) hinterlässt eine große Lücke. Quelle: Enrico Kugler

Nigbur arbeitete Jahrzehntelang als Sportlehrer an der Jean-Clermont-Oberschule im Oranienburger Ortsteil Sachsenhausen. Auch dort ist die Trauer und das Entsetzen groß. „Wir können es alle noch nicht begreifen und sind einfach nur fassungslos. Es gab viele Tränen in den vergangenen Tagen“, berichtet Schulleiter Daniel Franz auf MAZ-Nachfrage. „Thomas Nigbur war ein topfiter, drahtiger Mann, der voll im Leben stand. Sein Tod hinterlässt für uns alle eine riesengroße Lücke“, ergänzt der Schulleiter. Zur Todesursache ist offiziell nichts bekannt. Noch am Mittwoch sprachen Franz und Nigbur miteinander, bereits einen Tag später ereilte die Schule die Todesnachricht. „Wir haben dann versucht so behutsam wie möglich das Lehrerkollegium und die Schüler darüber zu informieren. Thomas Nigbur war sehr beliebt und eine Vertrauensperson an unserer Schule“, so Franz. In der Jean-Clermont-Oberschule wurde im Schülercafé ein Kondolenzbuch ausgelegt, vor der Turnhalle liegen Blumen, Nachrichten und Kerzen.

Fußballverein trauert um langjähriges Mitglied

Auch beim TuS 1896 Sachsenhausen ist die Trauer groß, keiner kann die Todesnachricht begreifen.„Thomas hat über 20 Jahre bei uns im Verein gespielt, hat sich sehr um den Verein bemüht. Zuletzt schnürte er noch seine Töppen in der Ü-50 und ab und an bei der Ü-45“, berichtet Andre Beutler. Am Freitag hatte der TuS 1896 auf einer Facebookseite ein Kondolenzschreiben verfasst, am Dienstag wird man sich laut Beutler auf Vorstandsebene zusammensetzen. „Wir wollen besprechen in welcher Form wir vor allem der Familie zur Seite stehen können.“ Der Familienvater unterrichtete an der Jean-Clermont-Schule Sport, auch bei ehemaligen Schülern ist die Trauer groß, so wie bei Steven Bergmann, der vor vielen Jahren Thomas Nigbur als Sportlehrer erlebte. „Ab der siebten Klasse war Thomas mein Sportlehrer. Er hatte einen tollen Charakter, war immer auf Augenhöhe. Er hatte immer ein Ohr für uns, war auch außerhalb des normalen Unterrichts unfassbar engagiert. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeiten der Fußball-AG und der Zirkus-AG zurück.“ Die Nachricht vom Tode von Thomas Nigbur erreichte Steven Bergmann am Freitag. „Das hat mir komplett die Füße weggerissen und es schmerzt ungemein. Sein Tod kam für uns alle völlig unerwartet.“

Lehrerkollege geschockt vom unerwarteten Tod

Auch in den sozialen Medien ist die Trauer um den 55-Jährigen groß. „Er war ein super toller Lehrer an den man sich gerne zurückerinnert und er hatte auch immer ein Ohr für seine Schüler. Mein Beileid an die Familie und Kollegen wie auch an die Schüler“, schriebt jemand stellvertretend auf Facebook. Neben seiner Tätigkeit als Sportlehrer war Nigbur auch begeisterter Fußballer. Philipp Holzhauer kannte Nigbur sowohl als Lehrer, wie auch als Fußballer. „Ich habe knapp zwei Jahre mit Thomas zusammen an der Jean-Clermont-Schule gearbeitet. Er war ein toller Mensch und auch bei den Schülern sehr beliebt. Sein Tod ist nicht zu begreifen und mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie.“

Zweiter tragischer Todesfall eines Lehrers binnen weniger Monate

Auch an der Jean-Clermont-Schule versucht man mit der tiefen Trauer umzugehen. „Aktuell sind ja nur die zehnten Klassen präsent vor Ort, hier stehen wir selbstverständlich als Lehrerkollegium für Gespräche jederzeit bereit. Wir haben aber auch versucht allen anderen Schülern, die nicht vor Ort sind, diese schockierende Nachricht schonend zu übermitteln.“ Im Landkreis Oberhavel ist es der zweite tragische Todesfall eines Lehrers binnen weniger Monate. Ende Dezember verstarb völlig unerwartet der Hennigsdorfer Lehrer Arnim Sotzko, der am Puschkin-Gymnasium lehrte.

Von Knut Hagedorn