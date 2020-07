Fehlender Wasserdruck sorgt für Probleme in den Oranienburger Ortsteilen

Schmachtenhagen

Der Sommer 2020 ist längst noch nicht so trocken und warm wie befürchtet, dennoch beschäftigt die Bewohner der Oranienburger Ortsteile Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf auch in diesem Jahr erneut das Problem der mangelnden Wasserversorgung. Bewohner berichten – nicht erst seit diesem Jahr – über den abnehmenden Druck an ihren Wasseranschlüssen, was an einigen Abnahmestellen in den Ortsteilen dazu führt, dass gar kein Wasser mehr aus den Anschlüssen kommt. Das hat Folgen für alle Anwohner: So wurde in den vergangenen Jahren immer wieder ein zwischenzeitliches Sprengverbot in den drei Ortsteilen verhängt.

Löschwasserentnahme aus dem Trinknetz muss gesichert sein

Diese sind, vertreten durch die Stadt Oranienburg, Verbandsmitglieder des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes ( NWA), der die Ortsteile mit Wasser versorgt und deren Abwasser entsorgt. „Die wiederholt mangelnde Wasserversorgung führt in den drei Ortsteilen zu Problemen beim Trink- und Löschwasser. Auch aktuell plädiert der NWA trockenheitsbedingt dafür, Wasser zu sparen“, berichtet Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel. Laut Brandenburgischer Kommunalverfassung (Paragraf 2, Absatz 2) haben Gemeinden jedoch unter anderem die Aufgabe, die Wasserversorgung zu gewährleisten.

Ein Problem ist laut der drei Ortsvorsteher zudem die mögliche Entnahme von Löschwasser im Bedarfsfall aus dem Trinkwassernetz. Im Normalfall soll die Löschwasserentnahme vorrangig aus offenen Gewässern, Brunnen oder Tankfahrzeugen genutzt werden. „Diese sind in unseren drei Ortsteilen aber nur bedingt verfügbar, so dass die Löschwasserentnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz zumindest gesichert sein muss. Das sehen wir aktuell bei der Ausbausituation des Trinkwassernetzes als nicht gegeben an“, weist Katrin Kittel auf die prekäre Situation hin. Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten erklärt dazu: „Die Satzung über die Wasserversorgung des NWA stellt im Paragraf 2 Begriffsbestimmungen im Absatz 1 klar. Die zentrale Wasserversorgung im Sinne dieser Satzung umfasst die Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Wasser zur Versorgung der Grundstücke mit Trinkwasser. Sie besteht aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage und dem Hausanschluss.“ Laut Marten sei damit „eindeutig geregelt, dass mit Wasserversorgung die Trinkwasserversorgung gemeint ist. Eine Löschwasserbereitstellung ist also nicht Aufgabe des NWA.“

Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband sieht Verteilungsproblem

Laut Stadtbrandmeister sei bereits ein Maßnahmenplan für die Bereitstellung von Löschwasser erstellt worden. Dieser umfasst die Anpassung der Alarmierungs- und Ausrückordnung in Bezug auf die gemeinsame Alarmierung der Ortsfeuerwehren Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf, die Umstellung eines Tanklöschfahrzeuges, de Anpassung der Alarmierungs- und Ausrückordnung in Bezug auf die gleichzeitige Alarmierung aller Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Oranienburg, die Nachalarmierung des Großtanklöschfahrzeuges der Feuerwehr Liebenwalde nach bestätigter Brandmeldung der ersteintreffenden Kräfte sowie die Erstellung eines Löschwasserkonzepts für die drei benannten Ortsteile und der Neubau erforderlicher und wirksamer Löschwasserentnahmestellen. „Die Punkte 1 bis 4 sind schon umgesetzt. Punkt 5 ist in Erarbeitung und wird kurzfristig zur Verfügung stehen. Der Punkt 6 kann mittelfristig abgearbeitet werden, wenn das Löschwasserkonzept Akzeptanz findet und die Mittel zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Marten.

Beim Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband sieht man indes kein Problem, Trinkwasser im ausreichenden Maße zur Verfügung zu stellen. Laut NWA gebe es zu Spitzenzeiten eher ein Verteilungsproblem, welches sich dann in von den Anwohnern beklagten Wasserdruckschwankungen äußert. „Der Verband hat ein erhebliches Investitionsprogramm im Trinkwasserbereich auf den Weg gebracht. Nicht alles kann gleichzeitig erfolgen, nicht alles zeigt sofort sichtbare Erfolge für den Bürger“, heißt es seitens des NWA auf MAZ-Anfrage. „Dennoch sollte es gelingen, mit den eingeleiteten Maßnahmen eine noch höhere Versorgungsstabilität zu erreichen.“ Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband räumt jedoch auch ein, dass es kurzfristig zu Druckmangelerscheinungen in den drei Ortsteilen kommen kann, wenn vor allem die Bewässerung der heimischen Gärten weiter aus dem Trinkwassernetz vorgenommen wird.

Von Knut Hagedorn