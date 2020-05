Fehler in der Kommunikation: Gefundene Panzerfaust liegt 24 Stunden im Wald

Lehnitz

Auch 75 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges sind Munitionsfunde in Oranienburg und seinen Ortsteilen keine Seltenheit. Über 200 Bomben wurden bereits entschärft, aber auch kleinere Munitionsreste liegen immer noch verborgen im Erdreich. So wurde in der vergangenen Woche auch eine Panzerfaust nahe des ehemaligen Kasernengeländes in Lehnitz Ost durch eine aufmerksame Spaziergängerin gefunden. Allerdings meldete die Bürgerin den Fund nicht bei den zuständigen Behörden, sondern über die Lehnitzer Internetseite wurde der stellvertretende Ortsvorsteher Christian Studier informiert.

Munitionsfunde beim Ordnungsamt melden

„Als ich die Bilder in der Mail sah, war ich schon erstaunt, denn es sah ganz nach einer Panzerfaust aus“, berichtet Christian Studier. Sofort griff er zum Telefon und meldete den Fund bei der entsprechenden Stelle im Ordnungsamt Oranienburg. „Die Stadt Oranienburg, entsprechend vertreten durch das Sachgebiet Kampfmittel/Altlasten des Ordnungsamtes, versteht sich als Dienstleister für alle im Zusammenhang mit Kampfmittelsuche in Oranienburg verbundenen Fragen und Funde. Diese meldeten den Fund unverzüglich beim zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Noch am gleichen Tag rückte man dort aus, um den Fund zu bergen“, fügt Christian Studier hinzu.

24 Stunden vergehen zwischen Munitionsfund und der Bergung

Allerdings vergingen zwischen dem Fund der Panzerfaust und der Bergung fast 24 Stunden, was Christian Studier Sorge bereitet. Der stellvertretende Ortsvorsteher ruft nochmals zu Besonnenheit und schnellen Handeln bezüglich solcher Funde auf: „ Hier geht es vor allem um die Sicherheit aller Bürger.“ Ihm sei auch zu Ohren gekommen, dass hin und wieder Schatzsucher und sogenannte Sondengänger unterwegs sind, die mittels ihrer Funde Straftaten begehen und sich selbst und andere unnötigerweise in Gefahr bringen. In der Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg heißt es in Paragraf 2 Anzeigepflicht: Wer Kampfmittel entdeckt, besitzt, Fund- oder Lagerstellen kennt, an denen vergrabene, verschüttete oder überflutete Kampfmittel liegen, ist verpflichtet, dies unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. Außerhalb der Dienstzeit ist die Polizei zu benachrichtigen. Bis zum Eintreffen des Ordnungsamtes oder der Polizei, ist der Fundort zu beaufsichtigen. Rufnummern für den Notfall sind 110 oder 112.

