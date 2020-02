Oranienburg

2020 feiert der VW Käferclub Oranienburg seinen 30. Geburtstag mit einer Ausstellung zur Geschichte des Clubs und zeigt Auszüge aus der wechselvollen Geschichte des Wirtschaftswunderautos, das auch in der ehemaligen DDR viele Anhänger hatte. Anlässlich des runden Geburtstages veranstaltet der VW-Käferclub Oranienburg am Dienstag, 11. Februar, ab 15.30 Uhr in der Galerie der Tourist-Information Oranienburg am Schlossplatz 2 eine Reise in die Vergangenheit.

27 Käfer-Enthusiasten gründeten den Club

Die wechselvolle Geschichte des Clubs von Anfang an steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Schon 1988 gab es die ersten Versuche, ein Treffen von Käferfahrern in der DDR zu organisieren. Die Staatssicherheit ließ das Unterfangen aber scheitern. Trotzdem gaben die Käfer-Fahrer nicht auf und im Herbst 1989 regten sich weitere Bemühungen. Am 16. Februar 1990, wenige Wochen nach der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR, war es dann endlich soweit. 27 Käfer-Enthusiasten gründeten den Club. Damit waren die Oranienburger nachweislich die ersten in den neuen Ländern, die einen VW-Käfer-Club als Verein eintragen ließen. Der Verein hatte sich damals nicht nur zum Ziel gesetzt, den Käfer in der DDR zu erhalten, sondern allen eine Plattform für ihr Hobby zu bieten und sich mit Gleichgesinnten aus Ost und West zu treffen. Das Ziel hat sich nach 30 Jahren nicht verändert, wie ein reges Vereinsleben zeigt.

Der Deutschen Presse Agentur (dpa) war die Gründung immerhin eine Meldung wert. Berichtet wurde am 23. Februar 1990, dass ein erster Fototermin und die Präsentation der Fahrzeuge in Oranienburg am darauf folgenden Tag stattfinden sollen. Der Club zeigt eine Ausstellung von wichtigen Etappen der Käferentwicklung, Dokumenten und anderen Ausstellungsstücken mit Bezug zum VW Käfer. Dabei kommt die Entwicklung der ostdeutschen Käferszene der ehemaligen DDR mit dem regionalen Schwerpunkt Oranienburg seit 1972 nicht zu kurz. Der Club dankt der Stadt Oranienburg und der Tourismus und Kultur GmbH für die Bereitstellung der Ausstellungsräume. Abgerundet wird das Jubiläumsjahr mit einer Ausfahrt der Mitglieder des VW Käferclubs aus Oranienburg zum Ursprung und Geburtsort des VW Käfers nach Wolfsburg im Juni dieses Jahres.

Von MAZonline