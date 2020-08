Feierliche Eröffnung: Die neu gegründete Oberschule Lehnitz wird eingeweiht

Lehnitz

Ein alles andere als alltägliches Ereignis erlebten am Montagvormittag 69 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren neun Lehrerinnen und Lehrern im Oranienburger Ortsteil Lehnitz: die Eröffnung ihrer neu gegründeten Oberschule. Landrat Ludger Weskamp, Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf und die kommissarische Schulleiterin Katja Hoyer durchschnitten im Beisein von Dietmar Menzel, Leiter des Staatlichen Schulamtes Neuruppin, und Bürgermeister Alexander Laesicke feierlich das symbolische Bändchen, das die Schuleinweihung komplett machte.

Landkreis sorgt für mehr Schulplätze

„Ich bin sehr froh, dass wir in unserem Landkreis Oberhavel Schuleröffnungen feiern können. Andernorts wird über Schulschließungen beraten. Bei allen herausfordernden Aufgaben, die unsere wachsenden Bevölkerungs- und damit auch Schülerzahlen mit sich bringen, ist das eine sehr komfortable Situation“, sagt Landrat Ludger Weskamp. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Start der Oberschule in Lehnitz ein weiteres Versprechen einlösen, nämlich mehr Schulplätze im Landkreis und insbesondere im Planungsraum I anzubieten. Dies ist ein weiterer, wenn auch nicht der letzte Schritt, um für die kommenden schülerstarken Jahrgänge im Kreis gut gerüstet zu sein.“

Anzeige

Schule im ehemaligen Kasernengebäude

Die neue Oberschule ist in einem ehemaligen Kasernengebäude am Mühlenbecker Weg untergebracht, welches 2017 saniert wurde und in den vergangenen Jahren der Torhorst Gesamtschule als Außenstelle diente. Sie startet mit drei siebten Klassen und wird in den kommenden Jahren sukzessive erweitert. Schon in den Sommerferien haben Kreisverwaltung und Baufirmen die Eröffnung der Schule vorbereitet: Der Grundstückszaun wurde entlang des Parkplatzes komplettiert und der Weg zum Gebäude neu ausgeschildert. Alle zum Schulbeginn benötigten Klassenräume sind mit Smartboards ausgestattet und haben, wie auch alle Flure, einen neuen Farbanstrich erhalten. Die Sanitärbereiche sind teilweise erneuert und vollständig gesäubert sowie die Vorhänge in den aktuell benötigten Klassenräumen gewaschen und repariert.

Weitere MAZ+ Artikel

Viele Veränderungen sind geplant

„Wenn die neuen Siebtklässler in vier Jahren ihren Schulabschluss machen, dann wird sich die Schule sichtbar verändert haben“, blickt Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf voraus: „Schon bis zum Ende der Oktoberferien wird die Caféteria umgebaut sein, der WAT-Raum für Holz- und Metallarbeiten wie auch die Lehrküche stehen dann für den Unterricht bereit. In den kommenden Wochen wird außerdem das Lehrerzimmer samt Teeküche hergerichtet und es werden Malerarbeiten in den momentan nicht genutzten Bereichen des gesamten dreigeschossigen Schulgebäudes erledigt.“

Weitere Baumaßnahmen im kommenden Jahr

Größere Projekte sind die Sanierung des Daches und die Installation von Jalousien. Dafür ist ein öffentliches Ausschreibungs- und Vergabeverfahren erforderlich. Die Bauausführung ist für das Jahr 2021 geplant. Ebenfalls im nächsten Jahr soll der Anbau eines Aufzugs erfolgen und ein behindertengerechtes WC installiert werden. Bis es soweit ist, haben es sich Schulleiterin Katja Hoyer und ihr Kollegium zur Aufgabe gemacht, das Schulhaus mit Leben zu füllen. Denn der Schulstart birgt auch die Chance, den Schulalltag von Anfang an zu entwickeln und zu gestalten. „Etwas gemeinsam mit einem kleinen Kollegium aufzubauen, das reizt mich sehr“, sagt die designierte Direktorin, die vom Standort der neuen Oberschule überzeugt ist: „Kinder brauchen zum Lernen und für die Entfaltung ihrer Ideen und Kreativität viel Platz. Den haben sie hier. Von der Weitläufigkeit und der Natur hier vor Ort war ich sofort beeindruckt.“ Begeistert ist sie auch von der Sportanlage: „Hier können wir viel anbieten!“

Landrat überreicht eine Torte zur Einweihung

Katja Hoyer hat ihr Lehramtsstudium in Potsdam in den Fächern Deutsch und Politische Bildung absolviert. Anschließend wechselte sie zum Referendariat nach Bayern und war dort zehn Jahre lang tätig, bevor sie ab dem Jahr 2016 am Gymnasium in Wandlitz unterrichtete. Die 38-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit ihrer Familie ist sie in Basdorf zu Hause. Eine große Feier anlässlich des historischen Moments der Schulchronik musste angesichts der Coronapandemie zwar ausbleiben, festlich ging es aber trotzdem zu. So überreichte Landrat Weskamp den frisch gebackenen Oberschülerinnen und Oberschülern eine Torte mit einem Foto des Schulgebäudes. Schüler- und Lehrerschaft ließen sich das besondere Backwerk schmecken, bevor sie mit einem Kunstprojekt in Zusammenarbeit mit dem Verein Kunstraum Oranienwerk e.V. das Kennenlernen und damit in den ersten Schultag starteten.

Von MAZonline