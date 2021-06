Felgendieb flüchtet vor der Polizei – erst im Pkw, später zu Fuß

Oranienburg

Ein Pkw zog am Sonnabend gegen 2.30 Uhr im Stadtgebiet Oranienburg-Süd die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung der Polizei auf sich, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien durch Oranienburg fuhr und dabei die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte. Nachdem der Pkw in der Illerstraße stoppte, flüchtete der Fahrer zu Fuß über mehrere Grundstücke, überwand Gartenzäune und stürzte auch noch in einen Gartenteich. Der flüchtende 25-Jährige wurde durch Beamte gestellt, welche in der weiteren Folge Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.

Vier Kompletträder im Auto entdeckt

Bei der Kontrolle wurden in dem Pkw vier Kompletträder unklarer Herkunft entdeckt. Da der Fahrer zudem auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurden nicht nur Strafanzeigen wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens, Verdacht des Diebstahls, Trunkenheit im Verkehr sondern auch bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die gefundenen Kompletträder konnten am Sonnabend an die Besitzerin zurückgegeben werden, nachdem diese am Morgen den Diebstahl ihrer Räder feststellte und der Polizei gemeldet hatten.

Von MAZonline