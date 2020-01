Oranienburgs neuer Stadtjugendwart: Die Jugendfeuerwehr ist sein Herzensprojekt

Oranienburg

Ein großes Ehrenamt hat der 22-jährige Felix Bugiel aus Friedrichsthal im Januar übernommen. „ Felix wird als Stadtjugendwart als Bindeglied zwischen den Ortsjugendwarten, der Stadtwehrführung und auch zum Kreisfeuerwehrverband fungieren“, erklärt Oranienburgs Stadtwehrführer Sven Marten. Eine große Aufgabe für den jungen Friedrichsthaler, auch wenn er zuvor bereits als Stellvertreter in dieser Position tätig war. „Dadurch habe ich natürlich schon Einblicke in die Tätigkeiten bekommen, die nun auf mich zukommen“, so Felix Bugiel. „Ich bin vor allem Ansprechpartner für die einzelnen Jugendfeuerwehren der Stadt Oranienburg, auch wenn sich meine Aufgaben in Zukunft vor allem im administrativen Bereich bewegen werden.“

Einer aus der Mitte der Feuerwehr

Gewählt wurde der Gesundheits- und Krankenpflegehelfer ganz demokratisch von allen Jugendwarten der einzelnen Jugendfeuerwehren. „Der neue Stadtjugendwart sollte natürlich am besten aus deren Mitte kommen“, bestätigt auch Sven Marten. Und das trifft auf Felix Bugiel als amtierender Jugendwart der Ortsfeuerwehr Friedrichsthal zu. Sein Weg begann mit zehn Jahren in der Jugendfeuerwehr Friedrichsthal. „Mit 16 Jahren bin ich dann in den aktiven Einsatzdienst gewechselt, habe aber auch gleich als Betreuer der Jugendfeuerwehr mitgemacht.“ Später folgte dann der Posten als Ortsjugendwart. „Uns ist bewusst, dass beide Positionen Arbeit bedeuten“, verdeutlicht Marten. „ Felix wird daher die Arbeit in der Jugendfeuerwehr Friedrichsthal zukünftig auf mehrere Schultern verteilen, damit er sich voll auf seine Arbeit als Stadtjugendwart konzentrieren kann.“ Und Felix Bugiel ergänzt: „Ich habe in Friedrichsthal ein starkes Team im Rücken, auch meine Freundin steht voll hinter mir und unterstützt mich wo sie kann.“ Auch Ziele haben Sven Marten und Felix Bugiel gemeinsam erarbeitet.

Felix Bugiel Der Hauptfeuerwehrmann hat sich die Nachwuchsförderung zur Aufgabe gemacht. Seinen Posten als Jugendwart der Ortsfeuerwehr Friedrichsthal wird er auf mehrere Schultern verteilen. Quelle: Enrico Kugler

Grundlagen für den Einsatzdienst schaffen

„Die Jugendfeuerwehr soll da dazu dienen, Jugendliche und auch schon Kinder auf den Einsatzdienst vorzubereiten. Dazu werden in dieser Zeit die notwendigen Inhalte vermittelt, über die wir uns zuletzt verständigt haben“, so der Stadtwehrführer. Dazu zählen dann unter anderem die Knotenkunde oder die Beladung der Fahrzeuge. „Auch in der ersten Hilfe sollen die Kinder und Jugendlichen bereits Grundkenntnisse erlangen“, führt Felix Bugiel weiter aus. Damit haben die Jugendlichen auch eine Grundlage für die Truppmann-Ausbildung, welche unter anderem nötig ist, um am aktiven Einsatzgeschehen teilnehmen zu können. „Außerdem kommen in der Grundausbildung auch erwachsene Quereinsteiger dazu. Da erhoffen wir uns natürlich Synergieeffekte zwischen den älteren und jüngeren Kameraden“, so Sven Marten.

Felix Bugiel Felix Bugiel (22) aus Friedrichsthal investiert viel Zeit in seine ehrenamtlichen Tätigkeiten. Quelle: Enrico Kugler

Die Situation der einzelnen Jugendfeuerwehren ist stark ortsabhängig, wie Stadtbrandmeister Marten erklärt. „Es gibt Ortswehren , die laufen platzmäßig schon am Limit und eben auch Orte, in denen die Jugend nicht ganz so stark aufgestellt ist.“ Prinzipiell brauche man aber immer motivierten Nachwuchs. Im Vorfeld haben Marten und Bugiel intensive Gespräche geführt. „Wir wollen Kontinuität, Stabilität und eine Orientierung für die Ortsjugendwarte bieten“, fassen es beide unisono zusammen. Auch die Brandschutzerziehung in Kitas und Schulen wird ein großes Thema in der kommenden Zeit sein. „Die Jugendarbeit ist einfach ein Herzensprojekt“, fasst Felix Bugiel zusammen. Auch wenn er sich in seinem jetzigen Beruf sehr wohl fühlt: „Wenn sich irgendwann die Chance ergibt, in diesem Bereich beruflich Fuß zu fassen, wäre es sicher toll.“

Von Stefanie Fechner