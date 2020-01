Oranienburg

Große, geflügelte Wesen mit Heiligenschein, heller Haut in wallenden Kleidern oder auch kleine Nackedeis mit rosigen Wangen und blonden Löckchen – Putten genannt – begegnen uns immer wieder auf zahlreichen Bildern. Manche haben auch solch ein niedliches Wesen als Statue auf der Fensterbank oder es baumelt als Schutzengel am Schlüsselanhänger.Seit Jahrhunderten zieren Engel Kunstwerke mit ihrer himmlischen Anwesenheit. Auch in zahlreichen Malereien des Schlossmuseums kannst du sie finden. Auf einer Entdeckungsreise durch das Schlossmuseum ist dazu etwas detektivische Beobachtung gefragt. Was bedeuten die Engel auf den Bildern?In der Museumswerkstatt kann jeder seinem eigenen Engel Gestalt geben.

Die Ferienwerkstatt findet am 3. Februar von 10 bis 14 Uhr statt im Schlossmuseum Oranienburg statt. Treffpunkt ist die Schlosskasse, der Eintritt beträgt zehn Euro. Anmeldungen sind unter 03301/53 74 37 oder schlossmuseum-oranienburg@spsg.de möglich.

Von MAZonline